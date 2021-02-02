Количество жалоб на нелегальных сборщиков долгов за год выросло на треть

Нелегальный коллектор – тот, кто не состоит в официальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и в то же время возврат просроченной задолженности для него основная деятельность, объясняют в ассоциации. К их услугам прибегают главным образом небольшие финансовые компании, не слишком разборчивые в выборе средств достижения своей цели – возврата долга. И именно на них приходится основная масса жалоб должников.