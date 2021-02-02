Количество жалоб на нелегальных сборщиков долгов за год выросло на треть

Количество жалоб на нелегальных сборщиков долгов за год выросло на третьЭксперты объясняют, как распознать черного коллектора
За прошлый год Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) получила более 700 жалоб на действия нелегальных коллекторов. Это сразу на треть больше, чем годом ранее. Почти в каждом случае заявители жалуются на «психологическое давление и грубое нарушение правил взаимодействия».
Нелегальный коллектор – тот, кто не состоит в официальном реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и в то же время возврат просроченной задолженности для него основная деятельность, объясняют в ассоциации. К их услугам прибегают главным образом небольшие финансовые компании, не слишком разборчивые в выборе средств достижения своей цели – возврата долга. И именно на них приходится основная масса жалоб должников.
Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам