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Конспирология на службе обороны и лоббизма

В чем разница между российской и мировой теориями заговора
Михаил Романов , директор АНО «Лаборатория изучения общественного мнения»
Теорий заговора много, но нарратив у всех примерно один и тот же: некая тайная сила (рептилоиды, масоны и так далее) стремится к мировому господству /PIXABAY

Давно замечено, что серьезные социальные кризисы сопровождаются ростом мистических настроений. Верующий человек сказал бы, что в такие моменты хаос срывает защитные покровы и впускает в этот мир бесов, а те, в свою очередь, обретают силу и повергают мир в еще больший хаос.

В последние годы Российской империи на фоне Первой мировой войны, революции 1905 г. и поражения в русско-японской войне во всех слоях общества процветал мистицизм. Крестьяне уходили в секты хлыстов, скопцов и молокан. В высшем свете занимались спиритизмом. Огромным влиянием при дворе пользовались самые разные мистики – от французского масона и оккультиста Папюса до старца Григория Распутина. В советскую эпоху оккультизм ушел в подполье. Группы энтузиастов занимались йогой в полуподвальных помещениях. У писателя и мистика Юрия Мамлеева собиралась публика, интересующаяся оккультизмом. Но в целом круг увлекающихся эзотерикой был крайне узок. Все поменялось с началом перестройки. Наряду с пустыми полками магазинов, нищетой и ростом преступности в стране появились многочисленные экстрасенсы, медиумы и прочие контактеры с потусторонним миром. Популярности Кашпировского, Чумака или Глобы мог позавидовать любой артист. Россияне вчитывались в гороскопы, пили заряженную воду и ловили каждое слово телевизионных магов. Но постепенно жизнь вернулась в нормальное русло, и мистика заняла подобающее ей место на периферии информационного потока – где-то между рецептами салатов и анекдотами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных