Конспирология на службе обороны и лоббизма

В последние годы Российской империи на фоне Первой мировой войны, революции 1905 г. и поражения в русско-японской войне во всех слоях общества процветал мистицизм. Крестьяне уходили в секты хлыстов, скопцов и молокан. В высшем свете занимались спиритизмом. Огромным влиянием при дворе пользовались самые разные мистики – от французского масона и оккультиста Папюса до старца Григория Распутина. В советскую эпоху оккультизм ушел в подполье. Группы энтузиастов занимались йогой в полуподвальных помещениях. У писателя и мистика Юрия Мамлеева собиралась публика, интересующаяся оккультизмом. Но в целом круг увлекающихся эзотерикой был крайне узок. Все поменялось с началом перестройки. Наряду с пустыми полками магазинов, нищетой и ростом преступности в стране появились многочисленные экстрасенсы, медиумы и прочие контактеры с потусторонним миром. Популярности Кашпировского, Чумака или Глобы мог позавидовать любой артист. Россияне вчитывались в гороскопы, пили заряженную воду и ловили каждое слово телевизионных магов. Но постепенно жизнь вернулась в нормальное русло, и мистика заняла подобающее ей место на периферии информационного потока – где-то между рецептами салатов и анекдотами.