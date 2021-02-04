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Новая жизнь для банкротов

Как помочь разорившимся компаниям и не множить коррупцию
Александр Панин , управляющий партнер юридической компании «ПБ лигал»
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития (МЭР) разработаны поправки к закону о банкротстве, которые призваны реформировать процедуру признания несостоятельными юридических лиц. Ключевое положение реформы – существенное обновление стадий банкротства предприятий. Например, в законопроекте предлагается отменить такую фазу, как наблюдение, необоснованно затягивающую срок процедуры банкротства. А неэффективные стадии финансового оздоровления и внешнего управления должны быть заменены на показавшую свою эффективность в рамках банкротства физических лиц реструктуризацию долгов. Это позволит спасти значительное количество компаний, у которых имеется потенциал для восстановления платежеспособности.

В положительном свете видится и реформа реестра требований кредиторов. В соответствии с новыми положениями в этом реестре будет восемь очередей. Отдельно выделяются требования субординированных кредиторов, требования кредиторов по сделке, признанной недействительной, а также обязательства перед лицами, привлеченными к субсидиарной ответственности. Это позволяет устранить имеющиеся пробелы, выявленные бурно развивающейся судебной практикой по компенсационному финансированию, оспариванию сделок и привлечению к субсидиарной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных