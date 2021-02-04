Новая жизнь для банкротов

Новая жизнь для банкротовКак помочь разорившимся компаниям и не множить коррупцию
Минэкономразвития (МЭР) разработаны поправки к закону о банкротстве, которые призваны реформировать процедуру признания несостоятельными юридических лиц. Ключевое положение реформы – существенное обновление стадий банкротства предприятий. Например, в законопроекте предлагается отменить такую фазу, как наблюдение, необоснованно затягивающую срок процедуры банкротства. А неэффективные стадии финансового оздоровления и внешнего управления должны быть заменены на показавшую свою эффективность в рамках банкротства физических лиц реструктуризацию долгов. Это позволит спасти значительное количество компаний, у которых имеется потенциал для восстановления платежеспособности.
В положительном свете видится и реформа реестра требований кредиторов. В соответствии с новыми положениями в этом реестре будет восемь очередей. Отдельно выделяются требования субординированных кредиторов, требования кредиторов по сделке, признанной недействительной, а также обязательства перед лицами, привлеченными к субсидиарной ответственности. Это позволяет устранить имеющиеся пробелы, выявленные бурно развивающейся судебной практикой по компенсационному финансированию, оспариванию сделок и привлечению к субсидиарной ответственности.