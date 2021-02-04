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Власть боится не оппозиции, а неизбежных сложных решений

Старый миф нельзя оградить от нового административным решением
Алексей Фирсов
В ответ на протесты возникает не сила, но образ силы, демонстрация ресурса /Евгений Разумный / Ведомости

Политическая система как будто тестирует себя на прочность, каждый раз повышая ставки. Чтобы понять, что она жива и управляет ситуацией, ей нужны все новые подтверждения: судебные приговоры, марширующие колонны Росгвардии и отчеты о задержаниях. Ощущение боли добавляет витальности. Власть сама производит и впрыскивает в себя адреналин, но в итоге призрачные фобии становятся все более реальными.

Еще недавно протестное действие касалось узкого московского круга – электорально ничтожной, хотя и скандальной группы. Но социологи рассказывают, как жители провинции на фокус-группах обсуждают, что появился некий «Навальнов», припоминая табуированную фамилию. Власть героизирует оппонента, который еще недавно казался вытесненным на периферию повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных