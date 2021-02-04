Власть боится не оппозиции, а неизбежных сложных решений

Политическая система как будто тестирует себя на прочность, каждый раз повышая ставки. Чтобы понять, что она жива и управляет ситуацией, ей нужны все новые подтверждения: судебные приговоры, марширующие колонны Росгвардии и отчеты о задержаниях. Ощущение боли добавляет витальности. Власть сама производит и впрыскивает в себя адреналин, но в итоге призрачные фобии становятся все более реальными.