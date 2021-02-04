Власть боится не оппозиции, а неизбежных сложных решений

Власть боится не оппозиции, а неизбежных сложных решенийСтарый миф нельзя оградить от нового административным решением
Политическая система как будто тестирует себя на прочность, каждый раз повышая ставки. Чтобы понять, что она жива и управляет ситуацией, ей нужны все новые подтверждения: судебные приговоры, марширующие колонны Росгвардии и отчеты о задержаниях. Ощущение боли добавляет витальности. Власть сама производит и впрыскивает в себя адреналин, но в итоге призрачные фобии становятся все более реальными.
Еще недавно протестное действие касалось узкого московского круга – электорально ничтожной, хотя и скандальной группы. Но социологи рассказывают, как жители провинции на фокус-группах обсуждают, что появился некий «Навальнов», припоминая табуированную фамилию. Власть героизирует оппонента, который еще недавно казался вытесненным на периферию повестки.