Митинги опаздывают

Измерителем напряженности социальной среды служит Индекс протестных настроений – доля тех, кто осведомлен о возможных акциях протеста в своем городе, активно интересуется протестным движением, готов в нем участвовать. Индекс вычисляется ежеквартально на основании опроса жителей крупных и средних городов с населением более 250 000 человек. За 100 принято значение индекса за I квартал 2019 г. Так вот, в IV квартале прошлого года он понизился до 66 пунктов (для сравнения: годом ранее он составлял 76 пунктов).