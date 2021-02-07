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Митинги опаздывают

Индикаторы показывают, что протестная активность может возрасти летом
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Важный показатель растущего недовольства и возможных протестов – это доля граждан, которые считают свой уровень жизни неприемлемо плохим /Евгений Разумный / Ведомости

Общий уровень протестной активности населения в конце 2020 г. и в январе этого года, несмотря на яркие медийные события, оставался невысоким, показывает исследование Финансового университета. Более того, в IV квартале 2020 г. он вообще упал до минимального значения за два года.

Измерителем напряженности социальной среды служит Индекс протестных настроений – доля тех, кто осведомлен о возможных акциях протеста в своем городе, активно интересуется протестным движением, готов в нем участвовать. Индекс вычисляется ежеквартально на основании опроса жителей крупных и средних городов с населением более 250 000 человек. За 100 принято значение индекса за I квартал 2019 г. Так вот, в IV квартале прошлого года он понизился до 66 пунктов (для сравнения: годом ранее он составлял 76 пунктов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных