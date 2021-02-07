Трактор с саблями

Радикализация случилась не сразу. Первоначально фермеры собрались на окраинах Дели и ждали разрешения провести в городе мирную манифестацию. Однако правительство премьер-министра Нарендры Моди пошло на хитрость: формально разрешение было дано, но оно сопровождалось многочисленными невыполнимыми условиями. Полиция выставила кордоны на въездах в город, заблокировав трассы. В итоге терпение крестьян лопнуло. Пока по центральным улицам Дели перемещались танки Т-90 индийских вооруженных сил (страна давно и регулярно покупает российское оружие), фермеры накапливали силы у полицейских заграждений. Затем с помощью тракторов они сломали эти заграждения и ворвались в город. Сопротивление полиции было сломлено на нескольких участках, и активисты заняли знаменитый Красный форт – историческое здание, внесенное в список наследия ЮНЕСКО.