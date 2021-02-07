Трактор с саблями

Трактор с саблямиЗачем индийские фермеры прорвались в центр Дели и что за этим последует
Протест индийских фермеров поддержали 500 общественных организаций, а число его участников, по самым осторожным подсчетам, превысило 200 000 человек. Недовольство крестьян вызвало решение правительства опустить закупочные цены на продукты. Это выгодно сетям и агрохолдингам, но грозит мелким хозяйствам разорением. Фермеры потребовали отменить принятые правительством директивы. Десятки тысяч тракторов двинулись колонной на Дели, а затем стали буквально штурмовать город. Фермеры-сикхи держали в руках сабли во время атаки на полицейские позиции.
Радикализация случилась не сразу. Первоначально фермеры собрались на окраинах Дели и ждали разрешения провести в городе мирную манифестацию. Однако правительство премьер-министра Нарендры Моди пошло на хитрость: формально разрешение было дано, но оно сопровождалось многочисленными невыполнимыми условиями. Полиция выставила кордоны на въездах в город, заблокировав трассы. В итоге терпение крестьян лопнуло. Пока по центральным улицам Дели перемещались танки Т-90 индийских вооруженных сил (страна давно и регулярно покупает российское оружие), фермеры накапливали силы у полицейских заграждений. Затем с помощью тракторов они сломали эти заграждения и ворвались в город. Сопротивление полиции было сломлено на нескольких участках, и активисты заняли знаменитый Красный форт – историческое здание, внесенное в список наследия ЮНЕСКО.