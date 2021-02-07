Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Трактор с саблями

Зачем индийские фермеры прорвались в центр Дели и что за этим последует
Михаил Магид , востоковед
Adnan Abidi / Reuters

Протест индийских фермеров поддержали 500 общественных организаций, а число его участников, по самым осторожным подсчетам, превысило 200 000 человек. Недовольство крестьян вызвало решение правительства опустить закупочные цены на продукты. Это выгодно сетям и агрохолдингам, но грозит мелким хозяйствам разорением. Фермеры потребовали отменить принятые правительством директивы. Десятки тысяч тракторов двинулись колонной на Дели, а затем стали буквально штурмовать город. Фермеры-сикхи держали в руках сабли во время атаки на полицейские позиции.

Радикализация случилась не сразу. Первоначально фермеры собрались на окраинах Дели и ждали разрешения провести в городе мирную манифестацию. Однако правительство премьер-министра Нарендры Моди пошло на хитрость: формально разрешение было дано, но оно сопровождалось многочисленными невыполнимыми условиями. Полиция выставила кордоны на въездах в город, заблокировав трассы. В итоге терпение крестьян лопнуло. Пока по центральным улицам Дели перемещались танки Т-90 индийских вооруженных сил (страна давно и регулярно покупает российское оружие), фермеры накапливали силы у полицейских заграждений. Затем с помощью тракторов они сломали эти заграждения и ворвались в город. Сопротивление полиции было сломлено на нескольких участках, и активисты заняли знаменитый Красный форт – историческое здание, внесенное в список наследия ЮНЕСКО.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных