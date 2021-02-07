Скрытые комплексы процесса над «Норникелем»146 млрд рублей – не штраф, а контрибуция
Росприроднадзор празднует победу: суд взыскал с входящей в «Норникель» Норильско-Таймырской энергетической компании 146,2 млрд руб. штрафа за экологические последствия аварии в Норильске, почти не изменив сумму иска, словно калькуляция изначально была сделана с математической точностью. Чиновники не скрывали эмоций. «Мы выиграли!» – радовалась в Instagram глава ведомства Светлана Радионова.
Упоение успехом создает ощущение административного подвига. Никто не сомневался, что государство свое возьмет. Уже из скорости, с которой была озвучена сумма ущерба, было понятно, что речь идет не о штрафе, а о контрибуции. Бизнес в России всегда заложник в руках регулятора, если только это не бизнес, который сам себе регулятор.
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