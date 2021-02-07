Скрытые комплексы процесса над «Норникелем»

Упоение успехом создает ощущение административного подвига. Никто не сомневался, что государство свое возьмет. Уже из скорости, с которой была озвучена сумма ущерба, было понятно, что речь идет не о штрафе, а о контрибуции. Бизнес в России всегда заложник в руках регулятора, если только это не бизнес, который сам себе регулятор.