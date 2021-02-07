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Скрытые комплексы процесса над «Норникелем»

146 млрд рублей – не штраф, а контрибуция
Алексей Фирсов
European Space Agency via AP

Росприроднадзор празднует победу: суд взыскал с входящей в «Норникель» Норильско-Таймырской энергетической компании 146,2 млрд руб. штрафа за экологические последствия аварии в Норильске, почти не изменив сумму иска, словно калькуляция изначально была сделана с математической точностью. Чиновники не скрывали эмоций. «Мы выиграли!» – радовалась в Instagram глава ведомства Светлана Радионова.

Упоение успехом создает ощущение административного подвига. Никто не сомневался, что государство свое возьмет. Уже из скорости, с которой была озвучена сумма ущерба, было понятно, что речь идет не о штрафе, а о контрибуции. Бизнес в России всегда заложник в руках регулятора, если только это не бизнес, который сам себе регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных