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Какие перспективы у золота

В годы, когда инфляция увеличивается на 3% и более, золото растет не менее чем на 15%
Артем Лютик , управляющий директор ИК «Универ капитал»
Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году цена на золото била рекорды. Исторический максимум был зафиксирован в августе, когда золото на фоне роста числа заразившихся коронавирусом подорожало в моменте до $2069,4. Однако к концу года, когда во многих странах началась вакцинация, произошел ожидаемый выход из золота как защитного актива. Его стоимость снизилась, хотя все равно оказалась почти на четверть выше, чем годом ранее.

Если в 2021 г. экономика начнет восстанавливаться, инвесторы продолжат уход из этого актива, что приведет к повышению цен на производственные металлы и снижению акций российских золотодобытчиков. Однако последние готовы к такому сценарию: они начнут заключать хеджирующие контракты по текущим ценам и продавать золото на внутреннем рынке своему самому главному покупателю – Центробанку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных