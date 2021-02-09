Какие перспективы у золота

В прошлом году цена на золото била рекорды. Исторический максимум был зафиксирован в августе, когда золото на фоне роста числа заразившихся коронавирусом подорожало в моменте до $2069,4. Однако к концу года, когда во многих странах началась вакцинация, произошел ожидаемый выход из золота как защитного актива. Его стоимость снизилась, хотя все равно оказалась почти на четверть выше, чем годом ранее.