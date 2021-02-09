Какие перспективы у золота

Какие перспективы у золотаВ годы, когда инфляция увеличивается на 3% и более, золото растет не менее чем на 15%
В прошлом году цена на золото била рекорды. Исторический максимум был зафиксирован в августе, когда золото на фоне роста числа заразившихся коронавирусом подорожало в моменте до $2069,4. Однако к концу года, когда во многих странах началась вакцинация, произошел ожидаемый выход из золота как защитного актива. Его стоимость снизилась, хотя все равно оказалась почти на четверть выше, чем годом ранее.
Если в 2021 г. экономика начнет восстанавливаться, инвесторы продолжат уход из этого актива, что приведет к повышению цен на производственные металлы и снижению акций российских золотодобытчиков. Однако последние готовы к такому сценарию: они начнут заключать хеджирующие контракты по текущим ценам и продавать золото на внутреннем рынке своему самому главному покупателю – Центробанку.