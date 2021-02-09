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В Белоруссии ошиблись все

И Лукашенко, и оппозиция
Алексей Сахнин
AP

Берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) опубликовал результаты исследования об отношении белорусов к массовым протестам, сотрясавшим страну на протяжении полугода. Социологические опросы в Белоруссии запрещены, поэтому собранные данные оказались чуть ли не единственными в своем роде. Правда, опрос проводился через интернет и только среди жителей городов с населением больше 20 000 человек, так что гипотетически наиболее лояльная Александру Лукашенко часть населения из выборки была исключена.

Белорусское общество глубоко расколото. Но реальные пропорции этого раскола отличаются от оценок как властей, так и оппозиции, которые претендуют на поддержку большинства. 29% «полностью поддерживают» протесты, а 20% однозначно настроены против них. Таким образом, более половины белорусов находится между этими полюсами: 16% «частично поддерживают» протесты, 12% «частично не поддерживают», еще 19% не определились, а 4% отказались отвечать. Получается, что чуть менее половины (45%) горожан, имеющих доступ к интернету, скорее на стороне оппозиции, а треть (32%) тяготеет к партии лоялистов. Если к этому уравнению добавить оставшихся за пределами исследования жителей села и тех, кто интернетом пользуется редко (преимущественно пожилых людей), то две коалиции будут приблизительно равными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных