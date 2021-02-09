В Белоруссии ошиблись все

Белорусское общество глубоко расколото. Но реальные пропорции этого раскола отличаются от оценок как властей, так и оппозиции, которые претендуют на поддержку большинства. 29% «полностью поддерживают» протесты, а 20% однозначно настроены против них. Таким образом, более половины белорусов находится между этими полюсами: 16% «частично поддерживают» протесты, 12% «частично не поддерживают», еще 19% не определились, а 4% отказались отвечать. Получается, что чуть менее половины (45%) горожан, имеющих доступ к интернету, скорее на стороне оппозиции, а треть (32%) тяготеет к партии лоялистов. Если к этому уравнению добавить оставшихся за пределами исследования жителей села и тех, кто интернетом пользуется редко (преимущественно пожилых людей), то две коалиции будут приблизительно равными.