В Белоруссии ошиблись все

В Белоруссии ошиблись всеИ Лукашенко, и оппозиция
Берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) опубликовал результаты исследования об отношении белорусов к массовым протестам, сотрясавшим страну на протяжении полугода. Социологические опросы в Белоруссии запрещены, поэтому собранные данные оказались чуть ли не единственными в своем роде. Правда, опрос проводился через интернет и только среди жителей городов с населением больше 20 000 человек, так что гипотетически наиболее лояльная Александру Лукашенко часть населения из выборки была исключена.
Белорусское общество глубоко расколото. Но реальные пропорции этого раскола отличаются от оценок как властей, так и оппозиции, которые претендуют на поддержку большинства. 29% «полностью поддерживают» протесты, а 20% однозначно настроены против них. Таким образом, более половины белорусов находится между этими полюсами: 16% «частично поддерживают» протесты, 12% «частично не поддерживают», еще 19% не определились, а 4% отказались отвечать. Получается, что чуть менее половины (45%) горожан, имеющих доступ к интернету, скорее на стороне оппозиции, а треть (32%) тяготеет к партии лоялистов. Если к этому уравнению добавить оставшихся за пределами исследования жителей села и тех, кто интернетом пользуется редко (преимущественно пожилых людей), то две коалиции будут приблизительно равными.