Нефть вышла на доковидный уровень

Цена нефти обрушилась в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. Всего за один день, 9 марта, нефтяные котировки снизились более чем на 30%, до $31 за 1 барр. Brent. Urals в начале апреля торговалась дешевле $15 за 1 барр.