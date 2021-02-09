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Нефть вышла на доковидный уровень

Аналитики считают, что это ненадолго
Анна Подлинова

Биржевая стоимость апрельского фьючерса эталонной марки нефти Brent 8 февраля впервые с января 2020 г. пробила $60 за 1 барр. Российская Urals подорожала, по данным Refinitiv, до $60,1 за 1 барр. – и это также стало годовым максимумом.

Цена нефти обрушилась в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. Всего за один день, 9 марта, нефтяные котировки снизились более чем на 30%, до $31 за 1 барр. Brent. Urals в начале апреля торговалась дешевле $15 за 1 барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных