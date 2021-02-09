Нефть вышла на доковидный уровень

Нефть вышла на доковидный уровеньАналитики считают, что это ненадолго
Биржевая стоимость апрельского фьючерса эталонной марки нефти Brent 8 февраля впервые с января 2020 г. пробила $60 за 1 барр. Российская Urals подорожала, по данным Refinitiv, до $60,1 за 1 барр. – и это также стало годовым максимумом.
Цена нефти обрушилась в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. Всего за один день, 9 марта, нефтяные котировки снизились более чем на 30%, до $31 за 1 барр. Brent. Urals в начале апреля торговалась дешевле $15 за 1 барр.
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