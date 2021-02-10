Программа реформ готовится втайне

Подготовка масштабной программы реформ по достижению национальных целей – 2030 держится в тайне и поэтому с интересом обсуждается в обществе. Работа аппарата кипит, в нее вовлечены статусные консультанты. Как описал процесс подготовки The Bell, в проектировке участвуют не только чиновники, но и Герман Греф, Борис Ковальчук, ряд инновационных предпринимателей – Александр Галицкий, Сергей Мацоцкий и др.