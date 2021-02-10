Программа реформ готовится втайне

Программа реформ готовится втайнеК ее разработке правительство привлекло бизнес
Подготовка масштабной программы реформ по достижению национальных целей – 2030 держится в тайне и поэтому с интересом обсуждается в обществе. Работа аппарата кипит, в нее вовлечены статусные консультанты. Как описал процесс подготовки The Bell, в проектировке участвуют не только чиновники, но и Герман Греф, Борис Ковальчук, ряд инновационных предпринимателей – Александр Галицкий, Сергей Мацоцкий и др.
Созданы группы с интригующими, как обратили внимание «Ведомости», названиями – «Новый общественный договор» (что со старым?) или «Агрессивное развитие инфраструктуры». Дискуссии насыщены бизнес-лексикой последних лет, сфокусированы на быстрых изменениях и «дизрапте» – подрыве сложившихся норм и привычек. Словно дух Петра Столыпина вселился в правительство и бьется над роковым вопросом: возможна ли системная реформа при консервативной политической надстройке?
Матрица «великого прорыва» воспроизводится в России регулярно. Для ее появления есть две основные причины: приход вождя (начало нового политического цикла) и большая перезагрузка. В некоторых случаях речь может идти о попытке снизить волнения масс. Но так же регулярно воспроизводятся ограничители, блокирующие изменения.