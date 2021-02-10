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Программа реформ готовится втайне

К ее разработке правительство привлекло бизнес
Алексей Фирсов
Максим Стулов / Ведомости

Подготовка масштабной программы реформ по достижению национальных целей – 2030 держится в тайне и поэтому с интересом обсуждается в обществе. Работа аппарата кипит, в нее вовлечены статусные консультанты. Как описал процесс подготовки The Bell, в проектировке участвуют не только чиновники, но и Герман Греф, Борис Ковальчук, ряд инновационных предпринимателей – Александр Галицкий, Сергей Мацоцкий и др.

Созданы группы с интригующими, как обратили внимание «Ведомости», названиями – «Новый общественный договор» (что со старым?) или «Агрессивное развитие инфраструктуры». Дискуссии насыщены бизнес-лексикой последних лет, сфокусированы на быстрых изменениях и «дизрапте» – подрыве сложившихся норм и привычек. Словно дух Петра Столыпина вселился в правительство и бьется над роковым вопросом: возможна ли системная реформа при консервативной политической надстройке?

Матрица «великого прорыва» воспроизводится в России регулярно. Для ее появления есть две основные причины: приход вождя (начало нового политического цикла) и большая перезагрузка. В некоторых случаях речь может идти о попытке снизить волнения масс. Но так же регулярно воспроизводятся ограничители, блокирующие изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных