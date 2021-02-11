У российского автопрома открылся экспортный потенциал

У российского автопрома открылся экспортный потенциалИзлишние мощности для производства автомобилей в стране оцениваются в 43%
Сегодня Россия остается одним из немногих мировых автомобильных рынков, который по итогам пандемии сохранил позитивный прогноз (в целом Boston Consulting Group ожидает, что среднегодовой рост на отрезке 2019–2025 гг. составит 2%). При этом рынок сконцентрирован в руках нескольких крупных производителей – Renault-Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Toyota, Mazda. Вместе они отвечают примерно за 93% автомобильного рынка России.
В России сейчас сосредоточено 15 крупных производств различных концернов, 11 из которых принадлежат указанным компаниям. Суммарная максимальная мощность этих производств – более 2 млн автомобилей в год, тогда как все полные производственные мощности в стране оцениваются более чем в 3 млн машин в год. Таким образом, с учетом импорта на текущий момент в России наблюдается наличие излишних мощностей, которые мы можем оценить примерно в 43%. При этом важно понимать, что нигде в мире нет полной загрузки мощностей. Для США этот показатель равен 68%, в Европе – 64%, в Китае – 58%.