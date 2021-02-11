У российского автопрома открылся экспортный потенциал

В России сейчас сосредоточено 15 крупных производств различных концернов, 11 из которых принадлежат указанным компаниям. Суммарная максимальная мощность этих производств – более 2 млн автомобилей в год, тогда как все полные производственные мощности в стране оцениваются более чем в 3 млн машин в год. Таким образом, с учетом импорта на текущий момент в России наблюдается наличие излишних мощностей, которые мы можем оценить примерно в 43%. При этом важно понимать, что нигде в мире нет полной загрузки мощностей. Для США этот показатель равен 68%, в Европе – 64%, в Китае – 58%.