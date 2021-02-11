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У российского автопрома открылся экспортный потенциал

Излишние мощности для производства автомобилей в стране оцениваются в 43%
Артур Смилкстиньш , партнер и соруководитель глобальной автомобильной практики Boston Consulting Group
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня Россия остается одним из немногих мировых автомобильных рынков, который по итогам пандемии сохранил позитивный прогноз (в целом Boston Consulting Group ожидает, что среднегодовой рост на отрезке 2019–2025 гг. составит 2%). При этом рынок сконцентрирован в руках нескольких крупных производителей – Renault-Nissan, Volkswagen, Hyundai, Kia, Toyota, Mazda. Вместе они отвечают примерно за 93% автомобильного рынка России.

В России сейчас сосредоточено 15 крупных производств различных концернов, 11 из которых принадлежат указанным компаниям. Суммарная максимальная мощность этих производств – более 2 млн автомобилей в год, тогда как все полные производственные мощности в стране оцениваются более чем в 3 млн машин в год. Таким образом, с учетом импорта на текущий момент в России наблюдается наличие излишних мощностей, которые мы можем оценить примерно в 43%. При этом важно понимать, что нигде в мире нет полной загрузки мощностей. Для США этот показатель равен 68%, в Европе – 64%, в Китае – 58%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных