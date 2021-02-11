Санкции нужны для заполнения дипломатической паузы

Санкции нужны для заполнения дипломатической паузыПочему не работает язык экономических угроз
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель после визита в Москву пригрозил России новыми санкциями. Показательно, что заявление о санкциях и о том, что «Россия не оправдала ожиданий», он сделал не в ходе визита, а на пленарном заседании Европарламента – как будто получателем сигнала был не Кремль. Похоже, это был действительно не Кремль.
Кто-то из социологов предложил определить насилие как спор, лишенный правил доказывания. Конечно, это определение нестрогое, скорее метафорическое. Даже война имеет свои правила. Не только в смысле конвенции о законах и обычаях войны, но и в смысле, например, определения победы: при каких условиях можно считать, что военная операция достигла требуемого политического результата? Военные теоретики пишут на эту тему тома.