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Санкции нужны для заполнения дипломатической паузы

Почему не работает язык экономических угроз
Николай Силаев , политолог, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Жозеп Боррель — представитель Евросоюза по иностранным делам /AFP

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель после визита в Москву пригрозил России новыми санкциями. Показательно, что заявление о санкциях и о том, что «Россия не оправдала ожиданий», он сделал не в ходе визита, а на пленарном заседании Европарламента – как будто получателем сигнала был не Кремль. Похоже, это был действительно не Кремль.

Кто-то из социологов предложил определить насилие как спор, лишенный правил доказывания. Конечно, это определение нестрогое, скорее метафорическое. Даже война имеет свои правила. Не только в смысле конвенции о законах и обычаях войны, но и в смысле, например, определения победы: при каких условиях можно считать, что военная операция достигла требуемого политического результата? Военные теоретики пишут на эту тему тома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных