Санкции нужны для заполнения дипломатической паузы

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель после визита в Москву пригрозил России новыми санкциями. Показательно, что заявление о санкциях и о том, что «Россия не оправдала ожиданий», он сделал не в ходе визита, а на пленарном заседании Европарламента – как будто получателем сигнала был не Кремль. Похоже, это был действительно не Кремль.