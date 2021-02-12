Льготы для особых экономических зон уже не нужны

При этом стоит напомнить, что параллельно со свободными экономическими зонами в России существуют и другие специальные территориальные институты – индустриальные парки и территории опережающего социально-экономического развития, предоставляющие резидентам схожие налоговые преференции и инфраструктурные возможности. Кроме того, многие регионы внедрили нормативно-правовую базу, которая позволяет инвесторам, получающим статус приоритетных, также рассчитывать на масштабные льготы и поддержку. В общем, если перед нами вдумчивый и внимательный к нюансам регулирования инвестор, шанс на то, что он не сможет получить тот или иной льготный режим в каком-либо из регионов страны, невелик. Казалось бы, инвестиционный бум уже буквально на пороге. Но этого не происходит.