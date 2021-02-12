Льготы для особых экономических зон уже не нужны

Льготы для особых экономических зон уже не нужныЧто действительно мешает развитию ОЭЗ в России
Министерство экономического развития предложило ряд поправок в федеральный закон «Об особых экономических зонах» (ОЭЗ) и соответствующие статьи Налогового кодекса. Среди поправок – льготы по налогу на прибыль, ускоренная процедура возврата НДС, упрощение управленческих процессов. С 2005 г., когда этот закон положил начало массовому созданию ОЭЗ в России, это уже не первая хирургическая операция, направленная на коррекцию различных их аспектов. В прошлых раундах была проведена ликвидация целого ряда откровенно провальных ОЭЗ и осуществлена смена (и, кстати, уже неоднократная) руководства компании, управляющей системой ОЭЗ; было также несколько итераций открытия новых зон. Следует вспомнить и то, что по результатам нескольких проверок Счетной палаты в прошлые годы у нее возникали серьезные, скажем так, замечания по поводу затрат ОЭЗ на создание базовой инфраструктуры.
При этом стоит напомнить, что параллельно со свободными экономическими зонами в России существуют и другие специальные территориальные институты – индустриальные парки и территории опережающего социально-экономического развития, предоставляющие резидентам схожие налоговые преференции и инфраструктурные возможности. Кроме того, многие регионы внедрили нормативно-правовую базу, которая позволяет инвесторам, получающим статус приоритетных, также рассчитывать на масштабные льготы и поддержку. В общем, если перед нами вдумчивый и внимательный к нюансам регулирования инвестор, шанс на то, что он не сможет получить тот или иной льготный режим в каком-либо из регионов страны, невелик. Казалось бы, инвестиционный бум уже буквально на пороге. Но этого не происходит.