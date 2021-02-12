Эмигранты еще могут послужить родине

Эмигранты еще могут послужить родинеСоотечественники как сеть спящих агентов
На последнем заседании Совет безопасности России демонстративно воздержался от обсуждения возросшей протестной активности городского населения страны. Высшие лица предпочли говорить о том, как осуществляется важная работа с соотечественниками за рубежом. Президент сразу дал понять, что «это большой пласт работы» и что «мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна».
«Ах! Только соотечественник может постичь очарованье этих строк!» – писал Иосиф Бродский в одном из стихотворений в год своего изгнания из СССР. И, конечно, не подозревал, что слово «соотечественник» полвека спустя станет фактически синонимом понятия «эмигрант». Соотечественниками станут называть представителей и потомков всех волн русской эмиграции – аристократической первой, военной второй, диссидентской третьей и постсоветской четвертой.