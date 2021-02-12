Эмигранты еще могут послужить родине

«Ах! Только соотечественник может постичь очарованье этих строк!» – писал Иосиф Бродский в одном из стихотворений в год своего изгнания из СССР. И, конечно, не подозревал, что слово «соотечественник» полвека спустя станет фактически синонимом понятия «эмигрант». Соотечественниками станут называть представителей и потомков всех волн русской эмиграции – аристократической первой, военной второй, диссидентской третьей и постсоветской четвертой.