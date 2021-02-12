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Эмигранты еще могут послужить родине

Соотечественники как сеть спящих агентов
Андрей Новиков-Ланской , завкафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС при президенте РФ
В России немало правительственных и общественных структур, отвечающих за работу с соотечественниками /Пресс-служба президента России

На последнем заседании Совет безопасности России демонстративно воздержался от обсуждения возросшей протестной активности городского населения страны. Высшие лица предпочли говорить о том, как осуществляется важная работа с соотечественниками за рубежом. Президент сразу дал понять, что «это большой пласт работы» и что «мы все отдаем себе отчет в том, насколько она важна».

«Ах! Только соотечественник может постичь очарованье этих строк!» – писал Иосиф Бродский в одном из стихотворений в год своего изгнания из СССР. И, конечно, не подозревал, что слово «соотечественник» полвека спустя станет фактически синонимом понятия «эмигрант». Соотечественниками станут называть представителей и потомков всех волн русской эмиграции – аристократической первой, военной второй, диссидентской третьей и постсоветской четвертой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных