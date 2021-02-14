Бенефициары банков-банкротов не успеют спрятать свое имущество

Такая модель едва ли не единственный в мире пример столь серьезных полномочий регулятора. Теперь ЦБ в день отзыва лицензии или решения о санации финансовой организации может потребовать ареста имущества бенефициаров, тогда как до сих пор обеспечительные меры определялись конкурсным управляющим и этот процесс был небыстрым. Но новация закона не только в оперативности. Более существенное изменение – новый подход к определению бенефициаров. Регулятор будет составлять список контролирующих лиц в соответствии с международными стандартами и, скорее всего, будет считать таковыми далеко не всегда только тех, кого сами финансовые организации заявляют как владельцев.