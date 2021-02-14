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Бенефициары банков-банкротов не успеют спрятать свое имущество

Но как не спутать добросовестных банкиров со злоумышленниками?
Павел Самиев
Александра Астахова / Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об аресте активов владельцев банков, страховщиков, пенсионных фондов и других финансовых структур с отрицательным капиталом. Арест может быть оперативно наложен на недвижимость собственников, их денежные средства, счета и ценные бумаги – в объеме «не более суммы покрытия отрицательного капитала и восстановления его до нормативных значений».

Такая модель едва ли не единственный в мире пример столь серьезных полномочий регулятора. Теперь ЦБ в день отзыва лицензии или решения о санации финансовой организации может потребовать ареста имущества бенефициаров, тогда как до сих пор обеспечительные меры определялись конкурсным управляющим и этот процесс был небыстрым. Но новация закона не только в оперативности. Более существенное изменение – новый подход к определению бенефициаров. Регулятор будет составлять список контролирующих лиц в соответствии с международными стандартами и, скорее всего, будет считать таковыми далеко не всегда только тех, кого сами финансовые организации заявляют как владельцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных