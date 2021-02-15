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Ловушка медленного восстановления

Антикризисный план правительства сбережет бюджет, но не даст импульс росту
Павел Самиев
Андрей Гордеев, Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России сформировало новый пакет поддержки бизнеса, написали «Известия». Он оказался практически калькой с прошлогоднего «антикоронавирусного» и, как и предыдущий пакет, ставит во главу угла сохранение занятости. Так, предполагается возобновить выдачу кредитов по нулевой ставке на выплату зарплат и запустить льготное кредитование по субсидируемым ставкам тем предприятиям МСП, которые нарастят численность персонала на 10% к декабрю 2021 г. Кроме того, предусмотрены различные налоговые послабления – от списания задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, пострадавших от пандемии, до фиксации кадастровой стоимости недвижимости на уровне 2020 г. для расчета имущественных налогов. К концу февраля профильные министерства и ведомства должны дополнительно проработать эти меры и выяснить потребность в их бюджетном финансировании. В агентстве НКР предварительно оценили этот пакет мер в 150–200 млрд руб.

Видимо, принимая решение о поддержке бизнеса, в правительстве руководствовались максимой о том, что не стоит изобретать велосипед. В новом пакете мер опять появились «списки отраслей» – причем еще более узкие, чем прежде, поскольку теперь в них включаются лишь «наименее восстановившиеся» от пандемии отрасли из тех, что уже были в списках пострадавших. На протяжении всей острой фазы кризиса бизнес безуспешно жаловался на бюрократические барьеры, которые не позволяли компаниям рассчитывать на попадание в эти списки и, соответственно, господдержку (речь о пресловутых кодах ОКВЭД в качестве главного критерия). Но, похоже, урок не извлечен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных