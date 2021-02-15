Ловушка медленного восстановления

Ловушка медленного восстановленияАнтикризисный план правительства сбережет бюджет, но не даст импульс росту
Правительство России сформировало новый пакет поддержки бизнеса, написали «Известия». Он оказался практически калькой с прошлогоднего «антикоронавирусного» и, как и предыдущий пакет, ставит во главу угла сохранение занятости. Так, предполагается возобновить выдачу кредитов по нулевой ставке на выплату зарплат и запустить льготное кредитование по субсидируемым ставкам тем предприятиям МСП, которые нарастят численность персонала на 10% к декабрю 2021 г. Кроме того, предусмотрены различные налоговые послабления – от списания задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, пострадавших от пандемии, до фиксации кадастровой стоимости недвижимости на уровне 2020 г. для расчета имущественных налогов. К концу февраля профильные министерства и ведомства должны дополнительно проработать эти меры и выяснить потребность в их бюджетном финансировании. В агентстве НКР предварительно оценили этот пакет мер в 150–200 млрд руб.
Видимо, принимая решение о поддержке бизнеса, в правительстве руководствовались максимой о том, что не стоит изобретать велосипед. В новом пакете мер опять появились «списки отраслей» – причем еще более узкие, чем прежде, поскольку теперь в них включаются лишь «наименее восстановившиеся» от пандемии отрасли из тех, что уже были в списках пострадавших. На протяжении всей острой фазы кризиса бизнес безуспешно жаловался на бюрократические барьеры, которые не позволяли компаниям рассчитывать на попадание в эти списки и, соответственно, господдержку (речь о пресловутых кодах ОКВЭД в качестве главного критерия). Но, похоже, урок не извлечен.