Ловушка медленного восстановления

Правительство России сформировало новый пакет поддержки бизнеса, написали «Известия». Он оказался практически калькой с прошлогоднего «антикоронавирусного» и, как и предыдущий пакет, ставит во главу угла сохранение занятости. Так, предполагается возобновить выдачу кредитов по нулевой ставке на выплату зарплат и запустить льготное кредитование по субсидируемым ставкам тем предприятиям МСП, которые нарастят численность персонала на 10% к декабрю 2021 г. Кроме того, предусмотрены различные налоговые послабления – от списания задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, пострадавших от пандемии, до фиксации кадастровой стоимости недвижимости на уровне 2020 г. для расчета имущественных налогов. К концу февраля профильные министерства и ведомства должны дополнительно проработать эти меры и выяснить потребность в их бюджетном финансировании. В агентстве НКР предварительно оценили этот пакет мер в 150–200 млрд руб.