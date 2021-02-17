Банк России выглядит ортодоксом

Международный валютный фонд (МВФ) посчитал, что Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 г. В другое время эта новость могла бы стать сенсацией: столп финансовой стабильности и жесткой монетарной политики считает, что ЦБ действует чересчур жестко. Это примерно как если бы великий инквизитор Торквемада критиковал кого-то из борцов с ведьмами за излишнюю кровожадность. Однако, если посмотреть на мнение МВФ в разрезе того, что происходило и происходит в мире с начала 2020 г., становится понятно: позиция по России является отражением новых трендов и резкого изменения подхода к госфинансам.