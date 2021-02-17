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Банк России выглядит ортодоксом

Политика ЦБ удивила даже МВФ
Антон Табах , главный экономист «Эксперт РА»
Евгений Разумный / Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) посчитал, что Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 г. В другое время эта новость могла бы стать сенсацией: столп финансовой стабильности и жесткой монетарной политики считает, что ЦБ действует чересчур жестко. Это примерно как если бы великий инквизитор Торквемада критиковал кого-то из борцов с ведьмами за излишнюю кровожадность. Однако, если посмотреть на мнение МВФ в разрезе того, что происходило и происходит в мире с начала 2020 г., становится понятно: позиция по России является отражением новых трендов и резкого изменения подхода к госфинансам.

Тема серьезной реорганизации мировой экономики активно обсуждалась на виртуальном Давосском форуме, прошедшем в конце января. Так, большое внимание уделялось промышленной поляризации, идущей на смену ультраглобализованному миру. Статистика показывает, что текущий коронавирусный кризис – самый глубокий кризис мирного времени за всю историю. По итогам 2020 г. ожидается общее падение глобальной экономики на 4,4%, в то время как финансовый кризис 2008–2009 гг. привел к ее сокращению лишь на 0,1%. Во II квартале «исчезли» 459 млн рабочих мест, а Китай, похоже, останется единственной растущей страной среди G20. Под воздействием COVID-19 и необходимости следовать государственным программам поддержки цепочки поставок и закупок приближаются к дому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных