Банк России выглядит ортодоксом

Банк России выглядит ортодоксомПолитика ЦБ удивила даже МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) посчитал, что Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы не допустить ухода инфляции ниже целевого уровня в 2021 г. В другое время эта новость могла бы стать сенсацией: столп финансовой стабильности и жесткой монетарной политики считает, что ЦБ действует чересчур жестко. Это примерно как если бы великий инквизитор Торквемада критиковал кого-то из борцов с ведьмами за излишнюю кровожадность. Однако, если посмотреть на мнение МВФ в разрезе того, что происходило и происходит в мире с начала 2020 г., становится понятно: позиция по России является отражением новых трендов и резкого изменения подхода к госфинансам.
Тема серьезной реорганизации мировой экономики активно обсуждалась на виртуальном Давосском форуме, прошедшем в конце января. Так, большое внимание уделялось промышленной поляризации, идущей на смену ультраглобализованному миру. Статистика показывает, что текущий коронавирусный кризис – самый глубокий кризис мирного времени за всю историю. По итогам 2020 г. ожидается общее падение глобальной экономики на 4,4%, в то время как финансовый кризис 2008–2009 гг. привел к ее сокращению лишь на 0,1%. Во II квартале «исчезли» 459 млн рабочих мест, а Китай, похоже, останется единственной растущей страной среди G20. Под воздействием COVID-19 и необходимости следовать государственным программам поддержки цепочки поставок и закупок приближаются к дому.