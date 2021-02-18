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Слишком льготная ипотека сдерживает запуск новых проектов застройщиками

При продлении льготной ипотеки придется выбирать между стимулированием предложения и социальной поддержкой населения
Виктор Шлепов , финансовый директор Дом.РФ
Андрей Гордеев / Ведомости

По мере завершения программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% оживляется дискуссия о возможности и целесообразности ее продления. В зависимости от параметров и условий субсидирования льготная ипотека может как быть инструментом социальной поддержки населения, так и выполнять функцию стимулирования предложения.

Первую задачу – поддержать население – льготная ипотека обеспечивает при условии, что охват рынка льготными программами не превышает 15–20%. Стоит сразу оговориться: под рынком в данном случае понимается не вся страна, а конкретный субъект, ведь рынок недвижимости по определению локальный – покупатель ищет объекты в конкретном городе, редко рассматривая в качестве альтернативы даже разные города в одном регионе. Если проникновение льготных программ достигает 50–100%, функция социальной поддержки исчезает: на рынок приходит значительное число новых покупателей, а в условиях ограниченной эластичности предложения это приводит к росту цен. Так и произошло, например, в 2020 г. с программой «семейной» ипотеки по ставке 6%. Совокупная доля проникновения на рынок льготных кредитов на первичном рынке жилья составила около 90%, а с учетом региональных программ поддержки – ближе к 100%. В результате рост цен, по данным Росстата, в среднем по России превысил 12% (в отдельных регионах – 20%), нивелировав эффект от льготы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных