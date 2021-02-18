Слишком льготная ипотека сдерживает запуск новых проектов застройщиками

Первую задачу – поддержать население – льготная ипотека обеспечивает при условии, что охват рынка льготными программами не превышает 15–20%. Стоит сразу оговориться: под рынком в данном случае понимается не вся страна, а конкретный субъект, ведь рынок недвижимости по определению локальный – покупатель ищет объекты в конкретном городе, редко рассматривая в качестве альтернативы даже разные города в одном регионе. Если проникновение льготных программ достигает 50–100%, функция социальной поддержки исчезает: на рынок приходит значительное число новых покупателей, а в условиях ограниченной эластичности предложения это приводит к росту цен. Так и произошло, например, в 2020 г. с программой «семейной» ипотеки по ставке 6%. Совокупная доля проникновения на рынок льготных кредитов на первичном рынке жилья составила около 90%, а с учетом региональных программ поддержки – ближе к 100%. В результате рост цен, по данным Росстата, в среднем по России превысил 12% (в отдельных регионах – 20%), нивелировав эффект от льготы.