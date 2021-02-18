Кто виноват в «разрыве с Европой»

Как правило, в любом кризисе виновны две стороны. Разумеется, чья-то вина больше, чья-то меньше. Однако особенность политического кризиса заключается в том, что в зависимости от идейных пристрастий наблюдатель принимает точку зрения стороны, которая ему ближе в плане политических ценностей. Современники не просто пристрастны, но и вовлечены в текущие события. А потому было бы полезно обратиться к недавнему прошлому. Аналогия уместна и многое объясняет.