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Кто виноват в «разрыве с Европой»

Мессианская роль ЕС не подкреплена реальной силой
Максим Артемьев
JOHN THYS / AFP

Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к «разрыву» с ЕС прозвучали сенсацией. Это не было случайно оброненной фразой: глава российского внешнеполитического ведомства настойчиво повторил эти слова дважды с перерывом в несколько дней – сначала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», а потом на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. Во втором случае Лавров специально подчеркнул, что вина за возможный «разрыв», по мнению Москвы, лежит на Европе.

Как правило, в любом кризисе виновны две стороны. Разумеется, чья-то вина больше, чья-то меньше. Однако особенность политического кризиса заключается в том, что в зависимости от идейных пристрастий наблюдатель принимает точку зрения стороны, которая ему ближе в плане политических ценностей. Современники не просто пристрастны, но и вовлечены в текущие события. А потому было бы полезно обратиться к недавнему прошлому. Аналогия уместна и многое объясняет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных