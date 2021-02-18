Кто виноват в «разрыве с Европой»Мессианская роль ЕС не подкреплена реальной силой
Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к «разрыву» с ЕС прозвучали сенсацией. Это не было случайно оброненной фразой: глава российского внешнеполитического ведомства настойчиво повторил эти слова дважды с перерывом в несколько дней – сначала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», а потом на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. Во втором случае Лавров специально подчеркнул, что вина за возможный «разрыв», по мнению Москвы, лежит на Европе.
Как правило, в любом кризисе виновны две стороны. Разумеется, чья-то вина больше, чья-то меньше. Однако особенность политического кризиса заключается в том, что в зависимости от идейных пристрастий наблюдатель принимает точку зрения стороны, которая ему ближе в плане политических ценностей. Современники не просто пристрастны, но и вовлечены в текущие события. А потому было бы полезно обратиться к недавнему прошлому. Аналогия уместна и многое объясняет.