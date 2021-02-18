Уроки дела H&M

Уроки дела H&MРоссийская таможня научилась выявлять оптимизационные схемы
Федеральная таможенная служба (ФТС) заподозрила компанию «H&M Россия» – российскую «дочку» сети H&M – в уклонении от уплаты таможенных пошлин на 3,1 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg. Позже информацию подтвердила ФТС. Это дело примечательно тем, что может послужить поводом для радикального пересмотра деловых практик многими российскими компаниями.
Самая вероятная причина претензий к «H&M Россия» – договорные практики по оптимизации обязательных платежей, отмечают эксперты, с которыми поговорили «Ведомости». «Есть два способа доставки товара из-за рубежа в Россию, – поясняет директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. – В первом случае товар завозится по условной цене в 100 руб., по ней уплачивается 10% пошлины и 20% НДС. Во втором товар оценивается в 90 руб., на которые начисляются те же 10% пошлины и 20% НДС, а еще 10 руб. как процент с продаж выплачивается материнской компании [в виде роялти] за использование бренда и товарного знака. НДС в любом случае полностью оказывается в бюджете, а пошлина [уплачивается] только с 90 руб. из ста». Сама возможность применения подобных схем создает неравные условия для российских и международных компаний.