Уроки дела H&M

Самая вероятная причина претензий к «H&M Россия» – договорные практики по оптимизации обязательных платежей, отмечают эксперты, с которыми поговорили «Ведомости». «Есть два способа доставки товара из-за рубежа в Россию, – поясняет директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. – В первом случае товар завозится по условной цене в 100 руб., по ней уплачивается 10% пошлины и 20% НДС. Во втором товар оценивается в 90 руб., на которые начисляются те же 10% пошлины и 20% НДС, а еще 10 руб. как процент с продаж выплачивается материнской компании [в виде роялти] за использование бренда и товарного знака. НДС в любом случае полностью оказывается в бюджете, а пошлина [уплачивается] только с 90 руб. из ста». Сама возможность применения подобных схем создает неравные условия для российских и международных компаний.