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Уроки дела H&M

Российская таможня научилась выявлять оптимизационные схемы
Любовь Маврина
«H&M Россия» — компания недели /Susana Vera / Reuters

Федеральная таможенная служба (ФТС) заподозрила компанию «H&M Россия» – российскую «дочку» сети H&M – в уклонении от уплаты таможенных пошлин на 3,1 млрд руб. Об этом на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg. Позже информацию подтвердила ФТС. Это дело примечательно тем, что может послужить поводом для радикального пересмотра деловых практик многими российскими компаниями.

Самая вероятная причина претензий к «H&M Россия» – договорные практики по оптимизации обязательных платежей, отмечают эксперты, с которыми поговорили «Ведомости». «Есть два способа доставки товара из-за рубежа в Россию, – поясняет директор по развитию сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. – В первом случае товар завозится по условной цене в 100 руб., по ней уплачивается 10% пошлины и 20% НДС. Во втором товар оценивается в 90 руб., на которые начисляются те же 10% пошлины и 20% НДС, а еще 10 руб. как процент с продаж выплачивается материнской компании [в виде роялти] за использование бренда и товарного знака. НДС в любом случае полностью оказывается в бюджете, а пошлина [уплачивается] только с 90 руб. из ста». Сама возможность применения подобных схем создает неравные условия для российских и международных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных