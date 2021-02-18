России придется доказать корректность своих экорасчетов европейским коллегам

В 2020 г. президентским указом были определены национальные цели России по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. Мы подготовили стратегию по низкоуглеродному развитию и законопроект об ограничении выбросов. Это огромная работа, которую надо было делать быстро, потому что мы – по мнению рынка и по внутреннему пониманию – слегка опаздывали. Проблема в том, что наши партнеры еще сами не определились со своими подходами.