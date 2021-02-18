России придется доказать корректность своих экорасчетов европейским коллегам

России придется доказать корректность своих экорасчетов европейским коллегамСделать это непросто, ведь главная цель Европы – нивелировать российские энергетические преимущества
В 2020 г. президентским указом были определены национальные цели России по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. Мы подготовили стратегию по низкоуглеродному развитию и законопроект об ограничении выбросов. Это огромная работа, которую надо было делать быстро, потому что мы – по мнению рынка и по внутреннему пониманию – слегка опаздывали. Проблема в том, что наши партнеры еще сами не определились со своими подходами.
Есть два параметра: выбросы парниковых газов и их поглощение. И вот тут сразу возникает вопрос: как считается углеродный след – с учетом поглощения или без?
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