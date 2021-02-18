Чем цифровой рубль грозит банкам

При этом еще в прошлом году произошли серьезные изменения в структуре фондирования банковского сектора. Если на начало 2020 г. депозиты физических лиц составляли 25,8% в пассивах банковского сектора, то к началу 2021 г. – уже только 20,4%. Надо учесть и чистый приток средств граждан, очищенный от валютной переоценки, от капитализации накопленных процентов по депозитам и в особенности от остатков на эскроу-счетах, которые значительно увеличились за прошлый год. Так вот, с учетом этих факторов банковская система столкнулась фактически с оттоком средств населения. Причем со стороны клиентов это была не паника, а планомерное, спокойное, целенаправленное изъятие средств и перевод их в другие активы.