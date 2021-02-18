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Чем цифровой рубль грозит банкам

Им пора готовиться к реструктуризации пассивов и росту процентных расходов
Павел Самиев
Андрей Гордеев / Ведомости

ЦБ России по итогам дискуссии с представителями банков внесет поправки в концепцию цифрового рубля и в начале лета 2021 г. представит ее для публичного обсуждения. Пока общий расклад таков: цифровые рубли, принадлежащие населению и юридическим лицам, будут находиться на электронных кошельках в ЦБ. Банки же будут выполнять роль посредников: проводить проверку клиентов, открывать им кошельки, давать доступ к операциям и расчетам, например, через мобильные приложения. Такой расклад серьезно повлияет на структуру пассивов банков, которые уже высказали свои опасения об оттоке средств со счетов.

При этом еще в прошлом году произошли серьезные изменения в структуре фондирования банковского сектора. Если на начало 2020 г. депозиты физических лиц составляли 25,8% в пассивах банковского сектора, то к началу 2021 г. – уже только 20,4%. Надо учесть и чистый приток средств граждан, очищенный от валютной переоценки, от капитализации накопленных процентов по депозитам и в особенности от остатков на эскроу-счетах, которые значительно увеличились за прошлый год. Так вот, с учетом этих факторов банковская система столкнулась фактически с оттоком средств населения. Причем со стороны клиентов это была не паника, а планомерное, спокойное, целенаправленное изъятие средств и перевод их в другие активы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных