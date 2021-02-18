Почему растет популярность Clubhouse«Дресс-код» в социальной сети может заменить цензуру
За последнюю неделю количество пользователей Clubhouse в России приросло примерно на 130 000 человек. Чем это объяснить? Почему вообще потребность поговорить оказалась настолько сильной, что привела к взрыву популярности речевой социальной сети?
Теоретически запрос на появление нового ресурса был: старые сети раздражали цензорским вмешательством в контент, экспериментами с алгоритмами либо тиктоковским инфантилизмом. Однако предположить, что альтернатива возникнет на основе живой речи, заранее было сложно. Казалось, что пользователю нужен контент, который можно опредметить, зафиксировать во времени.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам