Почему растет популярность Clubhouse

Теоретически запрос на появление нового ресурса был: старые сети раздражали цензорским вмешательством в контент, экспериментами с алгоритмами либо тиктоковским инфантилизмом. Однако предположить, что альтернатива возникнет на основе живой речи, заранее было сложно. Казалось, что пользователю нужен контент, который можно опредметить, зафиксировать во времени.