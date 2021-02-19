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Невероятные очевидцы мешают справедливому суду

Почему российское правосудие не учитывает репутацию свидетелей
Александр Гофштейн , член совета партнеров адвокатского бюро «Падва и партнеры»
Максим Стулов / Ведомости

Многие помнят знаменитый фильм «Свидетель обвинения» (The Witness for the Prosecution) с блистательной Марлен Дитрих в главной роли. Он учит внимательно относиться не только к свидетельским показаниям, но еще больше к тем, кто их дает.

В российской юрисдикции такой подход обычно не практикуется. При этом число уголовных дел, построенных исключительно или почти исключительно на показаниях свидетелей или потерпевших, к репутации которых есть серьезные вопросы, неуклонно растет.

Скажем, дело о вымогательстве офицерами МВД Дмитрием Целяковым, Александром Носенко, а также совладельцем баскетбольного клуба «Жальгирис» Вадимасом Кастуевасом взятки в 1,5 млн евро у беглого коммерсанта Германа Горбунцова было построено именно так. Горбунцова в качестве главного свидетеля на судебные заседания доставляли под конвоем, а по одному из эпизодов суд обвиняемых оправдал, поскольку было установлено, что в период, когда должна была происходить передача денег, фигуранты находились на совместном отдыхе на Корсике.

Это, впрочем, не помешало суду сослаться на показания Горбунцова по другому эпизоду как на достоверные. Сейчас Горбунцов как свидетель активно выступает в деле Валерия Маркелова о взятках известному на всю страну полковнику МВД Дмитрию Захарченко. При этом Горбунцов заочно арестован, Генпрокуратура считает, что он помогал Уильяму Браудеру выводить деньги из России через Молдавию, но он легко свидетельствует прямо из Лондона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных