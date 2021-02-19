Невероятные очевидцы мешают справедливому суду

Это, впрочем, не помешало суду сослаться на показания Горбунцова по другому эпизоду как на достоверные. Сейчас Горбунцов как свидетель активно выступает в деле Валерия Маркелова о взятках известному на всю страну полковнику МВД Дмитрию Захарченко. При этом Горбунцов заочно арестован, Генпрокуратура считает, что он помогал Уильяму Браудеру выводить деньги из России через Молдавию, но он легко свидетельствует прямо из Лондона.