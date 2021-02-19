Невероятные очевидцы мешают справедливому суду

Невероятные очевидцы мешают справедливому судуПочему российское правосудие не учитывает репутацию свидетелей
Многие помнят знаменитый фильм «Свидетель обвинения» (The Witness for the Prosecution) с блистательной Марлен Дитрих в главной роли. Он учит внимательно относиться не только к свидетельским показаниям, но еще больше к тем, кто их дает.
В российской юрисдикции такой подход обычно не практикуется. При этом число уголовных дел, построенных исключительно или почти исключительно на показаниях свидетелей или потерпевших, к репутации которых есть серьезные вопросы, неуклонно растет.
Скажем, дело о вымогательстве офицерами МВД Дмитрием Целяковым, Александром Носенко, а также совладельцем баскетбольного клуба «Жальгирис» Вадимасом Кастуевасом взятки в 1,5 млн евро у беглого коммерсанта Германа Горбунцова было построено именно так. Горбунцова в качестве главного свидетеля на судебные заседания доставляли под конвоем, а по одному из эпизодов суд обвиняемых оправдал, поскольку было установлено, что в период, когда должна была происходить передача денег, фигуранты находились на совместном отдыхе на Корсике.
Это, впрочем, не помешало суду сослаться на показания Горбунцова по другому эпизоду как на достоверные. Сейчас Горбунцов как свидетель активно выступает в деле Валерия Маркелова о взятках известному на всю страну полковнику МВД Дмитрию Захарченко. При этом Горбунцов заочно арестован, Генпрокуратура считает, что он помогал Уильяму Браудеру выводить деньги из России через Молдавию, но он легко свидетельствует прямо из Лондона.