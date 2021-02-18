На российском фондовом рынке надулся алкогольный пузырь

На российском фондовом рынке надулся алкогольный пузырьВозможно, «редиттеры» добрались и до Московской биржи
Акции Beluga Group, российского лидера по производству водки и ликероводочных изделий, с начала февраля подорожали в 3,6 раза – с 1720 до 6200 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи (для сравнения: биткойн за тот же период вырос только на 152%). В результате капитализация компании превысила $1,3 млрд. «Рост внимания к ее акциям начался еще в конце января и не вызывал вопросов, так как компания опубликовала хорошие операционные результаты за год», – отмечает директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев. И все же нынешняя динамика вряд ли определяется только этим, ведь рост котировок исчисляется сотнями процентов. «Даже если вся текущая прибыль компании будет направляться на дивиденды, вам придется ждать 50 лет, чтобы окупить инвестиции в акции по сегодняшним ценам», – иронизирует Кирпичев.
Аналитики, с которыми поговорили «Ведомости», не могут однозначно сказать, чем объясняется ралли акций Beluga Group. В аналогичных ситуациях подобный рост часто вызывается, например, разговорами о возможном появлении иностранных инвесторов. «Любая информация о [возможной] покупке со стороны западных компаний повышает котировки, – объясняет управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов. – Или сама российская компания тоже может повышать котировки своих акций, чтобы защититься от враждебного покупателя. Либо, наоборот, чтобы продать себя по более выгодной цене». Сама Beluga Group в данном случае в качестве комментария к происходящему с ее акциями на бирже опубликовала пресс-релиз, в котором, поблагодарив инвесторов за проявленный к компании интерес, подчеркнула, что событий или значимой нераскрытой информации об операционных и финансовых результатах, а также возможных слияниях и поглощениях у нее нет.