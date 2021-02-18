На российском фондовом рынке надулся алкогольный пузырь

Акции Beluga Group, российского лидера по производству водки и ликероводочных изделий, с начала февраля подорожали в 3,6 раза – с 1720 до 6200 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи (для сравнения: биткойн за тот же период вырос только на 152%). В результате капитализация компании превысила $1,3 млрд. «Рост внимания к ее акциям начался еще в конце января и не вызывал вопросов, так как компания опубликовала хорошие операционные результаты за год», – отмечает директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев. И все же нынешняя динамика вряд ли определяется только этим, ведь рост котировок исчисляется сотнями процентов. «Даже если вся текущая прибыль компании будет направляться на дивиденды, вам придется ждать 50 лет, чтобы окупить инвестиции в акции по сегодняшним ценам», – иронизирует Кирпичев.