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Наука под дамокловым мечом

Как в России поднять зарплату ученым
Артем Оганов Дмитрий Штарев
Максим Стулов / Ведомости

2021 год объявлен годом науки и технологий, и такое внимание не может не радовать. При этом объективно важность науки измеряется бюджетом, выделяемым на нее, а также зарплатой ученых. В обществе, заинтересованном в сильной науке, зарплата ученых должна обеспечивать высокий уровень жизни. Такой, чтобы люди не были вынуждены уходить в другие профессии или уезжать за границу. А в идеале – настолько высоким, чтобы и уехавшие вернулись. Зарплаты должны быть соразмерны уровню ученого: нужна система оценки каждого с отсевом непроизводительных и бесталанных и карьерного, а также зарплатного поощрения талантливых.

Какова ситуация сейчас? Уже давно действует указ президента РФ о доведении средних зарплат научных работников до 200% от средней зарплаты по региону, но дополнительного финансирования выделено так и не было. Никакого парадокса, впрочем, в этом нет. Указ был направлен на то, чтобы научные и образовательные организации уменьшили издержки, увеличили эффективность управления (сократив управленческий аппарат), разработали систему мотивации сотрудников, повысили приток грантовых средств, наладили связь с производством для решения прикладных и опытно-конструкторских задач. Эти меры позволили увеличить среднюю зарплату ученых, но довести ее до указанных 200% получилось, конечно, далеко не у всех. И вот тут началось то, что президент назвал «играми в статистику». Самое простое – перевести часть сотрудников на полставки. Так номинальная зарплата оказывается вдвое больше того, что сотрудник реально получает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных