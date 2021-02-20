Наука под дамокловым мечом

Какова ситуация сейчас? Уже давно действует указ президента РФ о доведении средних зарплат научных работников до 200% от средней зарплаты по региону, но дополнительного финансирования выделено так и не было. Никакого парадокса, впрочем, в этом нет. Указ был направлен на то, чтобы научные и образовательные организации уменьшили издержки, увеличили эффективность управления (сократив управленческий аппарат), разработали систему мотивации сотрудников, повысили приток грантовых средств, наладили связь с производством для решения прикладных и опытно-конструкторских задач. Эти меры позволили увеличить среднюю зарплату ученых, но довести ее до указанных 200% получилось, конечно, далеко не у всех. И вот тут началось то, что президент назвал «играми в статистику». Самое простое – перевести часть сотрудников на полставки. Так номинальная зарплата оказывается вдвое больше того, что сотрудник реально получает.