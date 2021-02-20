Ритейлер с человеческим лицом

Розничная сеть «Магнит», занимающая лидирующее положение в России по количеству магазинов и вторую позицию по выручке, опубликовала корпоративную стратегию, рассчитанную на период 2021–2025 гг. Сам факт появления такой стратегии важен для рынка – так или иначе крупнейшие сети задают ориентиры и для других игроков.