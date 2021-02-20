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Ритейлер с человеческим лицом

В новой стратегии «Магнит» делает ставку на мягкость и цифровые технологии
Андрей Стась
Один из магазинов «Магнита» в новой концепции /Евгений Разумный / Ведомости

Розничная сеть «Магнит», занимающая лидирующее положение в России по количеству магазинов и вторую позицию по выручке, опубликовала корпоративную стратегию, рассчитанную на период 2021–2025 гг. Сам факт появления такой стратегии важен для рынка – так или иначе крупнейшие сети задают ориентиры и для других игроков.

Новый документ развивает принципы принятой «Магнитом» в 2020 г. стратегии устойчивого развития до 2025 г., основанной на 10 принципах глобального договора и 17 целях устойчивого развития ООН. Равняться на права человека, экологию и ликвидацию нищеты – хороший тон и модный мировой корпоративный тренд, и «Магнит» хочет быть в этом тренде. Компания пытается смягчить свой былой брутальный образ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных