Ритейлер с человеческим лицом

Ритейлер с человеческим лицомВ новой стратегии «Магнит» делает ставку на мягкость и цифровые технологии
Розничная сеть «Магнит», занимающая лидирующее положение в России по количеству магазинов и вторую позицию по выручке, опубликовала корпоративную стратегию, рассчитанную на период 2021–2025 гг. Сам факт появления такой стратегии важен для рынка – так или иначе крупнейшие сети задают ориентиры и для других игроков.
Новый документ развивает принципы принятой «Магнитом» в 2020 г. стратегии устойчивого развития до 2025 г., основанной на 10 принципах глобального договора и 17 целях устойчивого развития ООН. Равняться на права человека, экологию и ликвидацию нищеты – хороший тон и модный мировой корпоративный тренд, и «Магнит» хочет быть в этом тренде. Компания пытается смягчить свой былой брутальный образ.
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