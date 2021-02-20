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Пусть завянут сто цветов

Подавляя любые протесты, власть облегчает задачу внесистемной оппозиции
Алексей Сахнин
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выступил в Госдуме, обвинив власти в кампании террора против инакомыслящих. Об этом сейчас «говорят и на улицах, и дома, и в семье, и в компании друзей», сказал он. Рашкин перечислил случаи уголовных преследований коммунистов, избиений активистов компартии и рассказал, как местные власти почти во всех регионах пытаются запретить традиционную акцию КПРФ, посвященную Дню защитника Отечества 23 февраля. «Зачем это делать? Зачем провоцировать столкновения?» – эмоционально вопрошал Рашкин.

После январских митингов либеральная внесистемная оппозиция объявила о паузе в кампании уличного протеста. Но напряжение не схлынуло, а политическая атмосфера неожиданно дополнилась ностальгическими оттенками 25-летней давности, когда главной угрозой для власти были не либералы, а коммунисты, собиравшие более многочисленные протестные демонстрации. На встрече лидеров думских партий с президентом Владимир Жириновский обрушился на своих давних соперников. «Вот они здесь сидят тихие и ласковые перед вами. А посмотрите, что они будут делать 23 февраля», – возмущался он, перед тем как потребовать прекратить депутатские полномочия Рашкина «за клевету на нашу страну».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных