Пусть завянут сто цветов

После январских митингов либеральная внесистемная оппозиция объявила о паузе в кампании уличного протеста. Но напряжение не схлынуло, а политическая атмосфера неожиданно дополнилась ностальгическими оттенками 25-летней давности, когда главной угрозой для власти были не либералы, а коммунисты, собиравшие более многочисленные протестные демонстрации. На встрече лидеров думских партий с президентом Владимир Жириновский обрушился на своих давних соперников. «Вот они здесь сидят тихие и ласковые перед вами. А посмотрите, что они будут делать 23 февраля», – возмущался он, перед тем как потребовать прекратить депутатские полномочия Рашкина «за клевету на нашу страну».