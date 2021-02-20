Пусть завянут сто цветов

Пусть завянут сто цветовПодавляя любые протесты, власть облегчает задачу внесистемной оппозиции
Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выступил в Госдуме, обвинив власти в кампании террора против инакомыслящих. Об этом сейчас «говорят и на улицах, и дома, и в семье, и в компании друзей», сказал он. Рашкин перечислил случаи уголовных преследований коммунистов, избиений активистов компартии и рассказал, как местные власти почти во всех регионах пытаются запретить традиционную акцию КПРФ, посвященную Дню защитника Отечества 23 февраля. «Зачем это делать? Зачем провоцировать столкновения?» – эмоционально вопрошал Рашкин.
После январских митингов либеральная внесистемная оппозиция объявила о паузе в кампании уличного протеста. Но напряжение не схлынуло, а политическая атмосфера неожиданно дополнилась ностальгическими оттенками 25-летней давности, когда главной угрозой для власти были не либералы, а коммунисты, собиравшие более многочисленные протестные демонстрации. На встрече лидеров думских партий с президентом Владимир Жириновский обрушился на своих давних соперников. «Вот они здесь сидят тихие и ласковые перед вами. А посмотрите, что они будут делать 23 февраля», – возмущался он, перед тем как потребовать прекратить депутатские полномочия Рашкина «за клевету на нашу страну».