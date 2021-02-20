Универсальный закон коррупции

Универсальный закон коррупцииБорцы с привилегиями всегда оказываются новой элитой
Самые заметные политические события последнего времени – массовые выступления, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) и прошедшие под лозунгами «Свободу Навальному!» и «Отпускай!». В то же время, отвечая на вопросы журналистов, многие участники митингов говорили, что вышли не за Навального, а «против вот этого всего», имея в виду «дворец в Геленджике» и прочие атрибуты жизни российской элиты. Эти ответы наглядно иллюстрируют: напряжение произрастает из кардинального и демонстративного расслоения, а не по каким-то еще причинам. По своему мировоззрению россияне (даже родившиеся после 1991 г.) все еще остаются очень советскими людьми и крайне болезненно воспринимают любую «несправедливость».
Самые разные мыслители – от Платона до Пьера Бурдье – утверждали, что во все времена и в самых разных обществах и структурах элита не только управляла национальным богатством, но и потребляла львиную его долю. Так, кстати, было и в СССР – качество жизни номенклатуры было несоизмеримо выше, чем у рядового «строителя коммунизма». Протестовать по поводу социального неравенства – все равно что бороться с законом всемирного тяготения. Увлекательно, но бесперспективно. Неравенство создает конкуренцию и иерархию, это мотор для общества. Исчезнет неравенство – исчезнет развитие.