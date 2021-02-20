Универсальный закон коррупции

Самые заметные политические события последнего времени – массовые выступления, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) и прошедшие под лозунгами «Свободу Навальному!» и «Отпускай!». В то же время, отвечая на вопросы журналистов, многие участники митингов говорили, что вышли не за Навального, а «против вот этого всего», имея в виду «дворец в Геленджике» и прочие атрибуты жизни российской элиты. Эти ответы наглядно иллюстрируют: напряжение произрастает из кардинального и демонстративного расслоения, а не по каким-то еще причинам. По своему мировоззрению россияне (даже родившиеся после 1991 г.) все еще остаются очень советскими людьми и крайне болезненно воспринимают любую «несправедливость».