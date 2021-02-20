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Универсальный закон коррупции

Борцы с привилегиями всегда оказываются новой элитой
Михаил Романов
Евгений Разумный / Ведомости

Самые заметные политические события последнего времени – массовые выступления, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр иноагентов) и прошедшие под лозунгами «Свободу Навальному!» и «Отпускай!». В то же время, отвечая на вопросы журналистов, многие участники митингов говорили, что вышли не за Навального, а «против вот этого всего», имея в виду «дворец в Геленджике» и прочие атрибуты жизни российской элиты. Эти ответы наглядно иллюстрируют: напряжение произрастает из кардинального и демонстративного расслоения, а не по каким-то еще причинам. По своему мировоззрению россияне (даже родившиеся после 1991 г.) все еще остаются очень советскими людьми и крайне болезненно воспринимают любую «несправедливость».

Самые разные мыслители – от Платона до Пьера Бурдье – утверждали, что во все времена и в самых разных обществах и структурах элита не только управляла национальным богатством, но и потребляла львиную его долю. Так, кстати, было и в СССР – качество жизни номенклатуры было несоизмеримо выше, чем у рядового «строителя коммунизма». Протестовать по поводу социального неравенства – все равно что бороться с законом всемирного тяготения. Увлекательно, но бесперспективно. Неравенство создает конкуренцию и иерархию, это мотор для общества. Исчезнет неравенство – исчезнет развитие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных