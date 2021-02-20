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Как на Аляску в XV в. попали бусы из Венеции

Журнал American Antiquity установил, что благодаря нашим землякам
Ведомости
Бусины с Аляски — вещь недели /Michael Kunz and Robin Mills / Journal American Antiquity

Журнал American Antiquity опубликовал результаты исследования стеклянных бусин, найденных археологами на севере Аляски. Судя по всему, это древнейшие предметы из Евразии на американском континенте – некий эскимос обронил их на стоянке 600 лет назад. И родом они из Венеции.

Как эти маленькие вещицы преодолели 16 000 км от адриатического острова Мурано до арктической долины Пуньик-Пойнт? Во времена, когда в Венеции и не подозревали о существовании Пуньик-Пойнта? Очевидно, своему путешествию из Венеции бусины обязаны торговле. И, что самое любопытное, в их «доставке» на Аляску наверняка поучаствовали наши земляки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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