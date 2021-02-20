Как на Аляску в XV в. попали бусы из Венеции

Как на Аляску в XV в. попали бусы из ВенецииЖурнал American Antiquity установил, что благодаря нашим землякам
Журнал American Antiquity опубликовал результаты исследования стеклянных бусин, найденных археологами на севере Аляски. Судя по всему, это древнейшие предметы из Евразии на американском континенте – некий эскимос обронил их на стоянке 600 лет назад. И родом они из Венеции.
Как эти маленькие вещицы преодолели 16 000 км от адриатического острова Мурано до арктической долины Пуньик-Пойнт? Во времена, когда в Венеции и не подозревали о существовании Пуньик-Пойнта? Очевидно, своему путешествию из Венеции бусины обязаны торговле. И, что самое любопытное, в их «доставке» на Аляску наверняка поучаствовали наши земляки.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам