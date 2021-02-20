Как на Аляску в XV в. попали бусы из Венеции

Как эти маленькие вещицы преодолели 16 000 км от адриатического острова Мурано до арктической долины Пуньик-Пойнт? Во времена, когда в Венеции и не подозревали о существовании Пуньик-Пойнта? Очевидно, своему путешествию из Венеции бусины обязаны торговле. И, что самое любопытное, в их «доставке» на Аляску наверняка поучаствовали наши земляки.