Доверие к бизнесу в мире выше доверия к власти

Глобальная динамика индексов доверия оказалась крайне неровной. До мая 2020 г., в период первоначальной беспомощности, показатели росли, но затем произошел резкий обрыв. За второе полугодие институты власти потеряли в доверии восемь пунктов, медиа – шесть, некоммерческий сектор – тоже шесть. Причем наибольшие потери несли мировые лидеры – США и Китай. Менее заметно снижение индекса у бизнеса – всего три пункта, а в годовом измерении он даже вырос. В итоге получилась парадоксальная картина: коммерческий сектор с заметным отрывом является лидером по доверию у населения – 61 пункт против 53 у правительств.