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Доверие к бизнесу в мире выше доверия к власти

Но в России это не так
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

Исследование «Барометр доверия» (Edelman Trust Barometer) к различным публичным и частным институтам, которое регулярно проводит консалтинговое агентство Edelman на основе опроса 33 000 респондентов в 27 странах, в этот раз уникально. Эпидемия и кризис – отличная возможность протестировать доверие в тот момент, когда население выбирается из рутинного состояния и вынуждено искать точку опоры.

Глобальная динамика индексов доверия оказалась крайне неровной. До мая 2020 г., в период первоначальной беспомощности, показатели росли, но затем произошел резкий обрыв. За второе полугодие институты власти потеряли в доверии восемь пунктов, медиа – шесть, некоммерческий сектор – тоже шесть. Причем наибольшие потери несли мировые лидеры – США и Китай. Менее заметно снижение индекса у бизнеса – всего три пункта, а в годовом измерении он даже вырос. В итоге получилась парадоксальная картина: коммерческий сектор с заметным отрывом является лидером по доверию у населения – 61 пункт против 53 у правительств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных