Доверие к бизнесу в мире выше доверия к власти

Доверие к бизнесу в мире выше доверия к властиНо в России это не так
Исследование «Барометр доверия» (Edelman Trust Barometer) к различным публичным и частным институтам, которое регулярно проводит консалтинговое агентство Edelman на основе опроса 33 000 респондентов в 27 странах, в этот раз уникально. Эпидемия и кризис – отличная возможность протестировать доверие в тот момент, когда население выбирается из рутинного состояния и вынуждено искать точку опоры.
Глобальная динамика индексов доверия оказалась крайне неровной. До мая 2020 г., в период первоначальной беспомощности, показатели росли, но затем произошел резкий обрыв. За второе полугодие институты власти потеряли в доверии восемь пунктов, медиа – шесть, некоммерческий сектор – тоже шесть. Причем наибольшие потери несли мировые лидеры – США и Китай. Менее заметно снижение индекса у бизнеса – всего три пункта, а в годовом измерении он даже вырос. В итоге получилась парадоксальная картина: коммерческий сектор с заметным отрывом является лидером по доверию у населения – 61 пункт против 53 у правительств.