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Банк России переходит к тонкой настройке ключевой ставки

Доход по вкладам и стоимость кредитов начнут расти уже в ближайший месяц
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Период низких ставок в России был не очень продолжительным, но даже полутора лет (с сентября 2019 г.) их снижения хватило для радикальных изменений в поведении вкладчиков и инвесторов и серьезной перестройки структуры финансового рынка. Переток держателей счетов и депозитов в банках в инструменты фондового рынка и другие инвестиции – одно из основных следствий снижения ставок. Этот переток не был неожиданным – в общем-то и сами банки были рады немного снизить объемы вкладов за счет продаж инвестпродуктов, зарабатывая комиссионные. Но масштабы активности инвесторов удивили всех, включая и регулятора, который начал даже быстро внедрять ограничения, пытаясь охладить рынок. Ставки кредитования также снижались примерно теми же темпами, что и депозитные, так что в конце 2020 г. российский рынок достиг исторического минимума стоимости ипотечных кредитов и большинства других займов.

В феврале на очередном заседании совет директоров ЦБ снова принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25%. Вроде бы ничего примечательного – ведь такой уровень сохраняется уже полгода. Но именно это решение регулятора знаменует начало новой эпохи – ухода от мягкой денежно-кредитной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных