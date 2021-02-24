Банк России переходит к тонкой настройке ключевой ставки

Период низких ставок в России был не очень продолжительным, но даже полутора лет (с сентября 2019 г.) их снижения хватило для радикальных изменений в поведении вкладчиков и инвесторов и серьезной перестройки структуры финансового рынка. Переток держателей счетов и депозитов в банках в инструменты фондового рынка и другие инвестиции – одно из основных следствий снижения ставок. Этот переток не был неожиданным – в общем-то и сами банки были рады немного снизить объемы вкладов за счет продаж инвестпродуктов, зарабатывая комиссионные. Но масштабы активности инвесторов удивили всех, включая и регулятора, который начал даже быстро внедрять ограничения, пытаясь охладить рынок. Ставки кредитования также снижались примерно теми же темпами, что и депозитные, так что в конце 2020 г. российский рынок достиг исторического минимума стоимости ипотечных кредитов и большинства других займов.