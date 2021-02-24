Три задачи российской нефтяной отрасли

Три задачи российской нефтяной отраслиНациональные компании должны отказаться от копирования глобальных конкурентов
В ближайшие пять лет нефтегазовую отрасль ждут значительные перемены. Она столкнулась с волатильностью спроса и цен, конкуренцией со стороны возобновляемых источников энергии (ВИЭ), давлением общества и регуляторов. Бизнес-модели крупнейших нефтегазовых компаний плохо адаптировались к быстро меняющимся реалиям, в условиях сокращающегося доступа к эффективно извлекаемым ресурсам они совершали новые огромные инвестиции в спорные проекты. Все это плюс пренебрежение к ВИЭ привело к тому, что международные нефтяные компании пришли к кризису 2020 г. не только с удручающими финансовыми результатам, но и с невнятной перспективой развития, окончательно разочаровав инвесторов. Маятник качнулся, последовали радикальные заявления ряда компаний о сокращении и постепенном отказе от добычи ископаемых энергоресурсов, переключение на ВИЭ, другие сферы бизнеса. Должны ли российские и другие национальные компании устремиться в том же направлении?
Хотя внешне проблемы, с которыми сталкивается отрасль, выглядят одинаково для всех, эффективные стратегии международных и национальных нефтяных компаний различаются. Я не во всем согласен, в частности, с мнением, что в предстоящем энергетическом переделе мира пальма первенства перейдет к нефтяным компаниям, нацеленным на технологическую ренту от использования ВИЭ (это мнение было высказано доктором экономических наук Андреем Конопляником в колонке для «Ведомостей» 31 января 2021 г.). Национальные нефтяные компании могут оказаться в значительном выигрыше, если дистанцируются от стратегий международных конкурентов, оценят свое особое место в отрасли и собственный путь развития. Ведь четыре из пяти самых эффективных с точки зрения прибыли для инвесторов нефтегазовых компаний мира за последние три года – не глобальные, а именно национальные нефтяные компании.