Три задачи российской нефтяной отрасли

Хотя внешне проблемы, с которыми сталкивается отрасль, выглядят одинаково для всех, эффективные стратегии международных и национальных нефтяных компаний различаются. Я не во всем согласен, в частности, с мнением, что в предстоящем энергетическом переделе мира пальма первенства перейдет к нефтяным компаниям, нацеленным на технологическую ренту от использования ВИЭ (это мнение было высказано доктором экономических наук Андреем Конопляником в колонке для «Ведомостей» 31 января 2021 г.). Национальные нефтяные компании могут оказаться в значительном выигрыше, если дистанцируются от стратегий международных конкурентов, оценят свое особое место в отрасли и собственный путь развития. Ведь четыре из пяти самых эффективных с точки зрения прибыли для инвесторов нефтегазовых компаний мира за последние три года – не глобальные, а именно национальные нефтяные компании.