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Три задачи российской нефтяной отрасли

Национальные компании должны отказаться от копирования глобальных конкурентов
Кирилл Туишев , управляющий директор и партнер «BCG Москва», глава экспертной практики по нефтегазовой отрасли в России и СНГ
Максим Стулов / Ведомости

В ближайшие пять лет нефтегазовую отрасль ждут значительные перемены. Она столкнулась с волатильностью спроса и цен, конкуренцией со стороны возобновляемых источников энергии (ВИЭ), давлением общества и регуляторов. Бизнес-модели крупнейших нефтегазовых компаний плохо адаптировались к быстро меняющимся реалиям, в условиях сокращающегося доступа к эффективно извлекаемым ресурсам они совершали новые огромные инвестиции в спорные проекты. Все это плюс пренебрежение к ВИЭ привело к тому, что международные нефтяные компании пришли к кризису 2020 г. не только с удручающими финансовыми результатам, но и с невнятной перспективой развития, окончательно разочаровав инвесторов. Маятник качнулся, последовали радикальные заявления ряда компаний о сокращении и постепенном отказе от добычи ископаемых энергоресурсов, переключение на ВИЭ, другие сферы бизнеса. Должны ли российские и другие национальные компании устремиться в том же направлении?

Хотя внешне проблемы, с которыми сталкивается отрасль, выглядят одинаково для всех, эффективные стратегии международных и национальных нефтяных компаний различаются. Я не во всем согласен, в частности, с мнением, что в предстоящем энергетическом переделе мира пальма первенства перейдет к нефтяным компаниям, нацеленным на технологическую ренту от использования ВИЭ (это мнение было высказано доктором экономических наук Андреем Конопляником в колонке для «Ведомостей» 31 января 2021 г.). Национальные нефтяные компании могут оказаться в значительном выигрыше, если дистанцируются от стратегий международных конкурентов, оценят свое особое место в отрасли и собственный путь развития. Ведь четыре из пяти самых эффективных с точки зрения прибыли для инвесторов нефтегазовых компаний мира за последние три года – не глобальные, а именно национальные нефтяные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных