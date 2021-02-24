Британские банкиры стремятся в Азию

HSBC, крупнейший банк Великобритании по размеру активов (и шестой в мире), сделал несколько важных заявлений, которые определят его стратегию на ближайшие годы. Главное – дальнейшее смещение фокуса на азиатские рынки: HSBC планирует инвестировать $6 млрд в развитие банковского бизнеса и в управление активами в Гонконге, Сингапуре и еще ряде центров Юго-Восточной Азии (ЮВА). В поддержку этих инвестиций рабочие места части лондонских топ-менеджеров банка будут также перенесены в ЮВА.