Британские банкиры стремятся в Азию

Британские банкиры стремятся в АзиюЧто это означает для российского бизнеса
HSBC, крупнейший банк Великобритании по размеру активов (и шестой в мире), сделал несколько важных заявлений, которые определят его стратегию на ближайшие годы. Главное – дальнейшее смещение фокуса на азиатские рынки: HSBC планирует инвестировать $6 млрд в развитие банковского бизнеса и в управление активами в Гонконге, Сингапуре и еще ряде центров Юго-Восточной Азии (ЮВА). В поддержку этих инвестиций рабочие места части лондонских топ-менеджеров банка будут также перенесены в ЮВА.
Азиатский фокус HSBC никого не удивит – банк был основан для финансирования торговли между Лондоном и Гонконгом. Однако свежие новости наводят на две мысли. Во-первых, лондонским банкирам становится тесно в Европе, экономика которой подверглась воздействию брекзита и продолжающейся эпидемии COVID-19. Во-вторых, банк, очевидно, предвидит более высокие темпы восстановления и последующего роста экономики скорее в Азиатском регионе, чем в Старом Свете.