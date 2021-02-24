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Британские банкиры стремятся в Азию

Что это означает для российского бизнеса
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

HSBC, крупнейший банк Великобритании по размеру активов (и шестой в мире), сделал несколько важных заявлений, которые определят его стратегию на ближайшие годы. Главное – дальнейшее смещение фокуса на азиатские рынки: HSBC планирует инвестировать $6 млрд в развитие банковского бизнеса и в управление активами в Гонконге, Сингапуре и еще ряде центров Юго-Восточной Азии (ЮВА). В поддержку этих инвестиций рабочие места части лондонских топ-менеджеров банка будут также перенесены в ЮВА.

Азиатский фокус HSBC никого не удивит – банк был основан для финансирования торговли между Лондоном и Гонконгом. Однако свежие новости наводят на две мысли. Во-первых, лондонским банкирам становится тесно в Европе, экономика которой подверглась воздействию брекзита и продолжающейся эпидемии COVID-19. Во-вторых, банк, очевидно, предвидит более высокие темпы восстановления и последующего роста экономики скорее в Азиатском регионе, чем в Старом Свете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных