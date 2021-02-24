Розовые мечты о Госплане

Ситуация похожа на кризис системы «реального социализма» в 1980-х, только с обратным знаком: тогда коммунистические политики говорили о том, что надо менять план на рынок, теперь наоборот. На Давосском форуме крах либеральной глобализации обсуждал как свершившийся факт Владимир Путин. А сейчас весь мир наблюдает за битвой между Facebook и Австралией. Это не что иное, как столкновение чистых рыночных принципов с государственным регулированием. Отказавшись признать выдвинутые австралийским правительством правила работы, Facebook отключил от соцсети страну-континент вместе со всеми ее пожарными, аварийными, медицинскими и благотворительными организациями. Хорошо что стороны нашли в конце концов компромисс.