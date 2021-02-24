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Розовые мечты о Госплане

Почему рынок сегодня не может быть заменен госрегулированием
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Десятилетний экономический кризис сильно подорвал позиции чистого рыночного подхода по всему миру. Поразительно, но вера в рынок внизу общества рушится медленнее, чем наверху. Пока электоральные политики на местах учились произносить умеренные социальные лозунги, перед многими правительствами в полную силу встала перспектива замены рынка регулированием – целиком или по частям.

Ситуация похожа на кризис системы «реального социализма» в 1980-х, только с обратным знаком: тогда коммунистические политики говорили о том, что надо менять план на рынок, теперь наоборот. На Давосском форуме крах либеральной глобализации обсуждал как свершившийся факт Владимир Путин. А сейчас весь мир наблюдает за битвой между Facebook и Австралией. Это не что иное, как столкновение чистых рыночных принципов с государственным регулированием. Отказавшись признать выдвинутые австралийским правительством правила работы, Facebook отключил от соцсети страну-континент вместе со всеми ее пожарными, аварийными, медицинскими и благотворительными организациями. Хорошо что стороны нашли в конце концов компромисс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных