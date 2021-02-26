Рэнкинг жалоб может стать инструментом недобросовестной конкуренции

Общее число жалоб на финансовые организации в Центральный банк выросло за прошлый год на 13%. До этого два года подряд число обращений и жалоб снижалось, но коронавирус и тут внес коррективы в динамику. Из 278 000 жалоб более 33 000 (12%) связаны именно с новыми «пандемийными» темами – чаще всего с кредитными каникулами и отсрочками выплат. При этом число жалоб на многих сегментах финансового рынка продолжило снижаться. В частности, обращений в ЦБ, касающихся темы микрофинансирования, было на 13,8% меньше, чем в 2019 г., страхования – на 22,8% меньше. Упало и число жалоб на пенсионные фонды.