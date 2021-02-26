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Рэнкинг жалоб может стать инструментом недобросовестной конкуренции

Стоит ли Банку России публиковать столь чувствительные данные
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Общее число жалоб на финансовые организации в Центральный банк выросло за прошлый год на 13%. До этого два года подряд число обращений и жалоб снижалось, но коронавирус и тут внес коррективы в динамику. Из 278 000 жалоб более 33 000 (12%) связаны именно с новыми «пандемийными» темами – чаще всего с кредитными каникулами и отсрочками выплат. При этом число жалоб на многих сегментах финансового рынка продолжило снижаться. В частности, обращений в ЦБ, касающихся темы микрофинансирования, было на 13,8% меньше, чем в 2019 г., страхования – на 22,8% меньше. Упало и число жалоб на пенсионные фонды.

Есть, однако, сегмент, где количество жалоб выросло драматически, – рынок ценных бумаг. Здесь рост в 1,7 раза по сравнению с 2019 г. Связано это как с быстрым увеличением количества розничных инвесторов в целом (а значит, и ростом доли неофитов, ранее не сталкивавшихся с рисками фондового рынка и спецификой инвестирования в небанковские инструменты), так и с отдельными направлениями инвестирования (чаще всего в жалобах звучали темы нефтяных фьючерсов и торговли «с плечом» без уведомления).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных