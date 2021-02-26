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Поддержка территорий может стать козырем крупного бизнеса

В чем принципиальная разница между ESG и КСО
Алексей Фирсов
Сергей Карпов / ТАСС

Аббревиатура ESG (environmental, social, corporate governance, т. е. экология, социальная ответственность, управление) вихрем ворвалась в лексикон российской деловой среды. Этот термин, конечно, подстерегает старая ловушка – оказаться слишком заговоренным и от этого упавшим в цене. Избыточная мода подвела многие идеи. История бизнеса – кладбище забытых терминов, которые когда-то казались открытием нового мира, а потом стремительно гасли. Но как бы ни сложилась судьба аббревиатуры, пришедшей на смену уже поднадоевшей КСО (корпоративная социальная ответственность), сам ажиотаж вокруг нее означает фундаментальный сдвиг в положении бизнеса. Происходит добровольно-принудительный переход некоммерческой компоненты из категории корпоративного аксессуара, компенсации или социального контракта в область ценностного предложения, которое может быть принято или отвергнуто средой.

К примеру, в новой, пока еще проектируемой картине мира металлургическая компания продает не только металл, но и ряд социальных эффектов: экологические воздействия, корпоративную культуру, взаимодействие с персоналом и локальным сообществом. Их качество начинает учитываться в стоимости конечного продукта или акций. Корпоративный «софт» все сильнее подминает «хард», управление репутацией из сервисной функции выходит на стратегический уровень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных