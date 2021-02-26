Поддержка территорий может стать козырем крупного бизнеса

Аббревиатура ESG (environmental, social, corporate governance, т. е. экология, социальная ответственность, управление) вихрем ворвалась в лексикон российской деловой среды. Этот термин, конечно, подстерегает старая ловушка – оказаться слишком заговоренным и от этого упавшим в цене. Избыточная мода подвела многие идеи. История бизнеса – кладбище забытых терминов, которые когда-то казались открытием нового мира, а потом стремительно гасли. Но как бы ни сложилась судьба аббревиатуры, пришедшей на смену уже поднадоевшей КСО (корпоративная социальная ответственность), сам ажиотаж вокруг нее означает фундаментальный сдвиг в положении бизнеса. Происходит добровольно-принудительный переход некоммерческой компоненты из категории корпоративного аксессуара, компенсации или социального контракта в область ценностного предложения, которое может быть принято или отвергнуто средой.