Почему Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»

Главная правозащитная организация мира объяснила, что признала Навального «узником совести» из-за того, что считает его преследование политически мотивированным. И в этом позиция организации не изменилась. Но есть и другой принцип, которым Amnesty International руководствуется еще с начала 1960-х. «Узником совести» не может считаться человек, который использовал или пропагандировал насилие. На этом основании, кстати, в статусе «узника совести» было в 1964 г. отказано Нельсону Манделе, который участвовал в вооруженном сопротивлении режиму апартеида.