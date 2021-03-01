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Почему Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»

И почему он до сих пор не исключил для себя взаимодействия с ультраправыми
Алексей Сахнин
ТАСС

Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узника совести», который сама же ему и присвоила месяцем раньше. Это вызвало международный скандал.

Главная правозащитная организация мира объяснила, что признала Навального «узником совести» из-за того, что считает его преследование политически мотивированным. И в этом позиция организации не изменилась. Но есть и другой принцип, которым Amnesty International руководствуется еще с начала 1960-х. «Узником совести» не может считаться человек, который использовал или пропагандировал насилие. На этом основании, кстати, в статусе «узника совести» было в 1964 г. отказано Нельсону Манделе, который участвовал в вооруженном сопротивлении режиму апартеида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных