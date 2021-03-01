Почему Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»И почему он до сих пор не исключил для себя взаимодействия с ультраправыми
Amnesty International лишила Алексея Навального статуса «узника совести», который сама же ему и присвоила месяцем раньше. Это вызвало международный скандал.
Главная правозащитная организация мира объяснила, что признала Навального «узником совести» из-за того, что считает его преследование политически мотивированным. И в этом позиция организации не изменилась. Но есть и другой принцип, которым Amnesty International руководствуется еще с начала 1960-х. «Узником совести» не может считаться человек, который использовал или пропагандировал насилие. На этом основании, кстати, в статусе «узника совести» было в 1964 г. отказано Нельсону Манделе, который участвовал в вооруженном сопротивлении режиму апартеида.
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