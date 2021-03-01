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Европейский суд злоупотребил правилом 39

Россия не станет исполнять решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального
Дмитрий Гололобов , российский адвокат и английский солиситор
PATRICK SEEGER / EPA / ТАСС

Российский Минюст направил ЕСПЧ письмо с запросом о пересмотре решения по делу Алексея Навального, которого суд потребовал «немедленно освободить». Защита оппозиционера, в свою очередь, направила жалобу на это письмо в комитет министров Совета Европы – адвокаты просят позицию российского юридического ведомства игнорировать.

Напомним расклад. Защита Навального опубликовала решение ЕСПЧ, принятое в соответствии с правилом 39 регламента суда «в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства», дать указание России «освободить заявителя». Решение было настолько беспрецедентным, что вызвало бурю эмоций и споров. Но для знакомых с практикой ЕСПЧ указание «срочно освободить» Навального выглядит как необдуманное и политически мотивированное решение. Как заметил российский Минюст, Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных