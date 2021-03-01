Европейский суд злоупотребил правилом 39

Напомним расклад. Защита Навального опубликовала решение ЕСПЧ, принятое в соответствии с правилом 39 регламента суда «в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства», дать указание России «освободить заявителя». Решение было настолько беспрецедентным, что вызвало бурю эмоций и споров. Но для знакомых с практикой ЕСПЧ указание «срочно освободить» Навального выглядит как необдуманное и политически мотивированное решение. Как заметил российский Минюст, Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, «определенным переходом за красную линию».