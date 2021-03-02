Нам прививки не нужны

И социологам, и Минздраву еще предстоит ответить на вопрос, почему, обладая редкими преимуществами – вакцинами собственного производства и бесплатным и разветвленным доступом к ним, – население России оказалось пассивным в отношении вакцинации. Казалось бы, высокий уровень эпидемических потерь должен мобилизовать общество, создать ажиотаж в клиниках. Однако после того как сливки из «самых ответственных» граждан были сняты, темпы вакцинации замедлились. В других странах тоже не все ровно – от 43% вакцинированных в Израиле до 4% во Франции или 5% в Германии. Однако российские результаты обескураживают – всего 2,7%. И хотя в абсолютном выражении этот показатель ставит Россию на 8-е место в мире, количество привитых у нас в стране на порядок меньше, чем в лидирующих США: 4 млн против 46 млн.