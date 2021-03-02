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Нам прививки не нужны

Почему Россия отстает от стран-лидеров по уровню вакцинации от COVID-19
Алексей Фирсов
Евгений Разумный / Ведомости

И социологам, и Минздраву еще предстоит ответить на вопрос, почему, обладая редкими преимуществами – вакцинами собственного производства и бесплатным и разветвленным доступом к ним, – население России оказалось пассивным в отношении вакцинации. Казалось бы, высокий уровень эпидемических потерь должен мобилизовать общество, создать ажиотаж в клиниках. Однако после того как сливки из «самых ответственных» граждан были сняты, темпы вакцинации замедлились. В других странах тоже не все ровно – от 43% вакцинированных в Израиле до 4% во Франции или 5% в Германии. Однако российские результаты обескураживают – всего 2,7%. И хотя в абсолютном выражении этот показатель ставит Россию на 8-е место в мире, количество привитых у нас в стране на порядок меньше, чем в лидирующих США: 4 млн против 46 млн.

В чем дело? Большая страна, сибирские просторы? Однако и в Москве, где привиться от COVID-19 можно буквально в торговом центре, сделали это только 4,7% горожан. Темпы вакцинации не оправдывают и прогнозов, которые строились на базе социологических опросов, показывавших, что уровень готовности к вакцинации на ранней фазе кампании достигал 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных