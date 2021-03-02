Новая администрация США не оставляет странам возможности держать нейтралитет

Недавние ракетные удары американских войск по шиитским группировкам на границе Сирии и Ирака стали первой военной операцией президента США Джозефа Байдена. Значит ли это, что Америка возвращается к своей «нормальности», когда она не стесняется применять военную силу для подтверждения своего превосходства? И значит ли это, что восприятие Байдена как абсолютного анти-Трампа приведет к возврату старой американской глобальной стратегии?