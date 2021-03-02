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Новая администрация США не оставляет странам возможности держать нейтралитет

Борьба «Лиги демократий» против «Лиги диктаторов» возвращает мир к биполярному противостоянию
Олег Барабанов , программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО, д. п. н.
Evan Vucci / AP

Недавние ракетные удары американских войск по шиитским группировкам на границе Сирии и Ирака стали первой военной операцией президента США Джозефа Байдена. Значит ли это, что Америка возвращается к своей «нормальности», когда она не стесняется применять военную силу для подтверждения своего превосходства? И значит ли это, что восприятие Байдена как абсолютного анти-Трампа приведет к возврату старой американской глобальной стратегии?

В отношении Дональда Трампа сложился стереотип о его нежелании применять военную силу. Санкционированные им американские удары в Сирии носили характер перформанса, направленного не на достижение военных целей, а исключительно на контрпиар, чтобы избежать обвинений в излишнем пацифизме. С гораздо большим удовольствием он использовал угрозу военной силы для запуска переговоров в любимом им бизнес-стиле. История его взаимоотношений с Ким Чен Ыном тому пример.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных