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«Дочки» иностранных банков проиграли в конкуренции с госбанками

Доля иностранного капитала в капитале российских банков упала ниже 11%
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России зафиксировал очередное снижение доли иностранного капитала в совокупном капитале российских банков. По итогам прошлого года она сократилась до 10,96%. Аналогичная тенденция наблюдается и на страховом рынке.

Доля нерезидентов не только в капитале, но и в активах, в частности в кредитном портфеле, российской банковской системы устойчиво снижается уже более 10 лет. Так, в топ-10 банков по активам из «иностранцев» сегодня входит только Райффайзенбанк, «дочка» австрийского Raiffeisen. По размеру собственного капитала на 9-м месте находится «итальянский» UniCredit, «французский» Росбанк (входит в группу Societe Generale) занимает аналогичное место по размеру кредитного портфеля физических лиц. В топ-20 по разным показателям находятся Citibank Russia (Citigroup Inc. имеет сложную международную структуру со штабом в Нью-Йорке), «чешский» Home Credit Bank и «венгерский» OTP. Этими банками список значимых «иностранцев» и исчерпывается. Новых имен на рынке не появляется, при этом «дочки» зарубежных банков с завидным постоянством идут на добровольную сдачу лицензий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных