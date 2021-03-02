«Дочки» иностранных банков проиграли в конкуренции с госбанками

Доля нерезидентов не только в капитале, но и в активах, в частности в кредитном портфеле, российской банковской системы устойчиво снижается уже более 10 лет. Так, в топ-10 банков по активам из «иностранцев» сегодня входит только Райффайзенбанк, «дочка» австрийского Raiffeisen. По размеру собственного капитала на 9-м месте находится «итальянский» UniCredit, «французский» Росбанк (входит в группу Societe Generale) занимает аналогичное место по размеру кредитного портфеля физических лиц. В топ-20 по разным показателям находятся Citibank Russia (Citigroup Inc. имеет сложную международную структуру со штабом в Нью-Йорке), «чешский» Home Credit Bank и «венгерский» OTP. Этими банками список значимых «иностранцев» и исчерпывается. Новых имен на рынке не появляется, при этом «дочки» зарубежных банков с завидным постоянством идут на добровольную сдачу лицензий.