Главный аргумент в пользу «Спутника V»

Конечно, с доверием к «Спутнику V» далеко не все в порядке. Есть ковид-диссиденты, которые в принципе не признают серьезность вируса. Есть антипрививочники, которым не нравится сама идея впускать в свое тело непонятно что, особенно если это опасные жидкие чипы. Есть вполне разумные скептики, которые полагают, что вакцина слишком сырая и сделана наспех, и не хотят оказаться в роли подопытных кроликов. Еще одна группа сомневающихся не доверяет именно российскому производителю. Разве в России могут сделать что-то качественное? Известно, что западные лекарства, как правило, эффективнее российских дешевых аналогов. Лучше уж дождаться, когда начнут импортировать пусть дорогие, но надежные иностранные вакцины. Таким скептикам напоминают: после американской прививки было немало летальных случаев, а после российской таковых не зафиксировано. На что они возражают: просто на Западе принято сообщать о таких случаях публично, а у нас такие вещи скрывают.