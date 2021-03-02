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Главный аргумент в пользу «Спутника V»

Почему со многим в России не получается, а с вакциной от коронавируса получилось
Андрей Новиков-Ланской , завкафедрой политической и деловой журналистики РАНХиГС при президенте РФ
Максим Стулов / Ведомости

Президент Чехии Милош Земан попросил Владимира Путина предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V». И он прав: по последним данным, страна вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения и чехам действительно пора уже принимать меры.

Конечно, с доверием к «Спутнику V» далеко не все в порядке. Есть ковид-диссиденты, которые в принципе не признают серьезность вируса. Есть антипрививочники, которым не нравится сама идея впускать в свое тело непонятно что, особенно если это опасные жидкие чипы. Есть вполне разумные скептики, которые полагают, что вакцина слишком сырая и сделана наспех, и не хотят оказаться в роли подопытных кроликов. Еще одна группа сомневающихся не доверяет именно российскому производителю. Разве в России могут сделать что-то качественное? Известно, что западные лекарства, как правило, эффективнее российских дешевых аналогов. Лучше уж дождаться, когда начнут импортировать пусть дорогие, но надежные иностранные вакцины. Таким скептикам напоминают: после американской прививки было немало летальных случаев, а после российской таковых не зафиксировано. На что они возражают: просто на Западе принято сообщать о таких случаях публично, а у нас такие вещи скрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных