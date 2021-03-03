IPO-мания обходит Россию стороной

IPO-мания обходит Россию сторонойВозможность заработать получают только самые богатые и самые дружественные США инвесторы
Бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch Дэвид Розенберг – известнейший специалист, предсказавший возникновение пузыря ипотечных бумаг в 2000 г., сейчас говорит об опасности надувания нового пузыря – на сей раз из-за бума на рынке IPO. Розенберг даже придумал термин – «IPO-мания».
Беспрецедентные вливания ликвидности со стороны мировых центробанков помогли фондовым рынкам не только восстановиться, но и взять новые исторические максимумы. Это не могло не отразиться на рынке первичных размещений: 2020 год стал рекордным за последние 20 лет как по количеству размещений, так и по их объемам. В частности, в США количество первичных размещений превысило 500, а их объем – $190 млрд. В целом по миру в прошлом году было проведено 1415 IPO суммарно на $331 млрд против 1040 IPO на $190 млрд годом ранее. Однако рынок ставил рекорды не только по количеству и объемам размещений, но и по их результативности. В среднем за первый день торгов бумаги компаний, вышедших на IPO в США, вырастали на 41,6%. Это наилучший результат с 2000 г., т. е. со времен пузыря доткомов.