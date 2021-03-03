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IPO-мания обходит Россию стороной

Возможность заработать получают только самые богатые и самые дружественные США инвесторы
Евгений Пундровский , замдиректора инвестиционного департамента UFG Wealth Management
Richard Drew / AP

Бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch Дэвид Розенберг – известнейший специалист, предсказавший возникновение пузыря ипотечных бумаг в 2000 г., сейчас говорит об опасности надувания нового пузыря – на сей раз из-за бума на рынке IPO. Розенберг даже придумал термин – «IPO-мания».

Беспрецедентные вливания ликвидности со стороны мировых центробанков помогли фондовым рынкам не только восстановиться, но и взять новые исторические максимумы. Это не могло не отразиться на рынке первичных размещений: 2020 год стал рекордным за последние 20 лет как по количеству размещений, так и по их объемам. В частности, в США количество первичных размещений превысило 500, а их объем – $190 млрд. В целом по миру в прошлом году было проведено 1415 IPO суммарно на $331 млрд против 1040 IPO на $190 млрд годом ранее. Однако рынок ставил рекорды не только по количеству и объемам размещений, но и по их результативности. В среднем за первый день торгов бумаги компаний, вышедших на IPO в США, вырастали на 41,6%. Это наилучший результат с 2000 г., т. е. со времен пузыря доткомов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных