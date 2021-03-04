«Медиарестораны» и фастфуд-медиа

Информации стало так много, что мы не потребляем ее – дышим ею. Новые инструменты создали вокруг человека сферу непрерывных воздействий, разрушив прежнюю иерархичную и ступенчатую логику насыщения информацией. Весть настигнет человека в любом случае, ее первоисточник будет утерян в цепочке передач; сам получатель моментально становится средством дальнейшей трансляции.