«Медиарестораны» и фастфуд-медиа

«Медиарестораны» и фастфуд-медиаКакие возможности есть у информационных ресурсов в новой эпохе
Информации стало так много, что мы не потребляем ее – дышим ею. Новые инструменты создали вокруг человека сферу непрерывных воздействий, разрушив прежнюю иерархичную и ступенчатую логику насыщения информацией. Весть настигнет человека в любом случае, ее первоисточник будет утерян в цепочке передач; сам получатель моментально становится средством дальнейшей трансляции.
Это новая реальность, которая неизбежно изменит правила игры. Какие медиаресурсы сохранят в ней позиции? По всей видимости, аудитория разорвется между двумя полюсами.
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