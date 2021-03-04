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Китай создает альтернативу Сингапуру

Руководство КНР опасается западных финансовых рисков
Александр Крылов , партнер департамента «Россия и СНГ» Deloitte в Пекине
Kin Cheung / AP

Согласно последним данным госстата КНР, в 2020 г. ВВП Китая вырос на 2,3%. Из этого можно сделать вывод: КНР первой из крупнейших экономик мира отыграла потери, вызванные COVID-19. IV квартал 2020 г. удивил еще больше, добавив 6,5% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 г. рост ВВП страны может составить 7–8%.

За предыдущие годы Китай сделал огромный рывок и, по словам ряда первых лиц руководства страны, вывел в последнее время из бедности 100 млн человек, повысив их доходы, в том числе за счет обеспечения работой жителей более бедных регионов. Это стало возможным благодаря развитию логистики, строительству мостов, автомобильных и высокоскоростных железных дорог. Очевидно, что большая часть населения Китая живет все еще достаточно тяжело, но за последние 30 лет произошли колоссальные изменения в лучшую сторону, которые смог ощутить, без преувеличения, каждый гражданин страны. Достаточно взглянуть на траекторию курса юаня к доллару: он держится в диапазоне около 6–8,3 юаня за доллар уже четверть века. С мая 2020 г. китайская валюта снова укрепилась, что осложняет работу экспортерам, но зато большинство китайцев продолжают хранить свои сбережения именно в юанях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных