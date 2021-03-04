Китай создает альтернативу Сингапуру

За предыдущие годы Китай сделал огромный рывок и, по словам ряда первых лиц руководства страны, вывел в последнее время из бедности 100 млн человек, повысив их доходы, в том числе за счет обеспечения работой жителей более бедных регионов. Это стало возможным благодаря развитию логистики, строительству мостов, автомобильных и высокоскоростных железных дорог. Очевидно, что большая часть населения Китая живет все еще достаточно тяжело, но за последние 30 лет произошли колоссальные изменения в лучшую сторону, которые смог ощутить, без преувеличения, каждый гражданин страны. Достаточно взглянуть на траекторию курса юаня к доллару: он держится в диапазоне около 6–8,3 юаня за доллар уже четверть века. С мая 2020 г. китайская валюта снова укрепилась, что осложняет работу экспортерам, но зато большинство китайцев продолжают хранить свои сбережения именно в юанях.