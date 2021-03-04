Ультрабогатые люди становятся все моложе

Несмотря на коронакризис и рецессию, в большинстве стран количество Ultra high-net-worth individual (UHNWI, ультрабогатых людей с чистыми активами свыше $30 млн) в мире только растет. По данным ежегодного отчета международной компании Knight Frank – The Wealth Report 2021, их число за 2002 г. выросло на 12 400 человек, или на 2,4%, а общее количество UHNWI превысило 521 000 человек. Любопытно, что число долларовых миллиардеров увеличилось еще заметнее – на 7% до 2351 человека.