Ультрабогатые люди становятся все моложе

Ультрабогатые люди становятся все моложеИ меняют структуру бизнеса и инвестирования
Несмотря на коронакризис и рецессию, в большинстве стран количество Ultra high-net-worth individual (UHNWI, ультрабогатых людей с чистыми активами свыше $30 млн) в мире только растет. По данным ежегодного отчета международной компании Knight Frank – The Wealth Report 2021, их число за 2002 г. выросло на 12 400 человек, или на 2,4%, а общее количество UHNWI превысило 521 000 человек. Любопытно, что число долларовых миллиардеров увеличилось еще заметнее – на 7% до 2351 человека.
Первое, что бросается в глаза, – это быстрое перераспределение мирового богатства из Европы и США в азиатские страны, в первую очередь в Китай. Страна лидирует по показателям прироста состоятельных людей как в относительном, так и в абсолютном выражении.
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