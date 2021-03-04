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Ультрабогатые люди становятся все моложе

И меняют структуру бизнеса и инвестирования
Павел Самиев
Reuters

Несмотря на коронакризис и рецессию, в большинстве стран количество Ultra high-net-worth individual (UHNWI, ультрабогатых людей с чистыми активами свыше $30 млн) в мире только растет. По данным ежегодного отчета международной компании Knight Frank – The Wealth Report 2021, их число за 2002 г. выросло на 12 400 человек, или на 2,4%, а общее количество UHNWI превысило 521 000 человек. Любопытно, что число долларовых миллиардеров увеличилось еще заметнее – на 7% до 2351 человека.

Первое, что бросается в глаза, – это быстрое перераспределение мирового богатства из Европы и США в азиатские страны, в первую очередь в Китай. Страна лидирует по показателям прироста состоятельных людей как в относительном, так и в абсолютном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных