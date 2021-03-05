Зачем стреляют в Донбассе

Теперь риторика со стороны России и непризнанных республик обострится. Интенсификация обстрелов с украинской стороны, равно как и симметричные ответы, тоже ожидаема. Президент Украины Владимир Зеленский в отношении поляризации общества идет дальше предшественника и явно готовится ко второму сроку, перенося акцент с мирных инициатив в сторону национализма и военного наступления. Этому способствует и внутриполитическая ситуация, и международный контекст: США продолжают поддерживать напряженность на юго-востоке Украины.