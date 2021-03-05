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Зачем стреляют в Донбассе

Что показывают новые социологические исследования в ДНР
Алексей Токарев , старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Украинская армия (в отличие от «защищающей» российской) в массовом сознании воспринимается как несущая разрушения и смерть /Alexander Ermochenko / Reuters

Напряженность в Донбассе снова растет. Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, силовые подразделения республики получили разрешение открывать ответный огонь. «Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.

Теперь риторика со стороны России и непризнанных республик обострится. Интенсификация обстрелов с украинской стороны, равно как и симметричные ответы, тоже ожидаема. Президент Украины Владимир Зеленский в отношении поляризации общества идет дальше предшественника и явно готовится ко второму сроку, перенося акцент с мирных инициатив в сторону национализма и военного наступления. Этому способствует и внутриполитическая ситуация, и международный контекст: США продолжают поддерживать напряженность на юго-востоке Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных