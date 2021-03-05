Зачем стреляют в Донбассе

Зачем стреляют в ДонбассеЧто показывают новые социологические исследования в ДНР
Напряженность в Донбассе снова растет. Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, силовые подразделения республики получили разрешение открывать ответный огонь. «Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.
Теперь риторика со стороны России и непризнанных республик обострится. Интенсификация обстрелов с украинской стороны, равно как и симметричные ответы, тоже ожидаема. Президент Украины Владимир Зеленский в отношении поляризации общества идет дальше предшественника и явно готовится ко второму сроку, перенося акцент с мирных инициатив в сторону национализма и военного наступления. Этому способствует и внутриполитическая ситуация, и международный контекст: США продолжают поддерживать напряженность на юго-востоке Украины.