Монопольный тупик институтов развития

Большая статья «Ведомостей» «Институты развития провалили инновации» («Ведомости», 2.03.2021) оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, вроде все правильно и практически с каждым пунктом предъявленных в адрес этих институтов «обвинений» можно согласиться. В другой стороны, в целом со статьей я согласиться не могу. Потому что главная проблема стопорения инновационного развития страны не в этих институтах как таковых, а в том, что за 30 лет в стране так и не сложилась инновационная система. Советская система в ходе скороспелых и непродуманных реформ была разрушена, а новая на ее месте так и не создана. Но ни в правительстве, ни в Счетной палате, где деятельность институтов развития подверглась разгромной критике, что в конце концов и привело власти к решению об их реформе, так и не был проделан настоящий комплексный анализ работы всех звеньев инновационной системы, существующих в России.