Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Монопольный тупик институтов развития

Решения в сфере инноваций правительство принимает без работы над ошибками
Александр Механик , политолог
Сергей Портер / Ведомости

Большая статья «Ведомостей» «Институты развития провалили инновации» («Ведомости», 2.03.2021) оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, вроде все правильно и практически с каждым пунктом предъявленных в адрес этих институтов «обвинений» можно согласиться. В другой стороны, в целом со статьей я согласиться не могу. Потому что главная проблема стопорения инновационного развития страны не в этих институтах как таковых, а в том, что за 30 лет в стране так и не сложилась инновационная система. Советская система в ходе скороспелых и непродуманных реформ была разрушена, а новая на ее месте так и не создана. Но ни в правительстве, ни в Счетной палате, где деятельность институтов развития подверглась разгромной критике, что в конце концов и привело власти к решению об их реформе, так и не был проделан настоящий комплексный анализ работы всех звеньев инновационной системы, существующих в России.

А ведь институты развития очень неодинаковые. И у них совершенно разные сферы деятельности. И давать какую-то общую оценку всем им скопом бессмысленно. Даже если выделить только те, которые нацелены на собственно инновационное развитие, то и у них результаты деятельности очень разные.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных